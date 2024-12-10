Yapı Kredi ve Koç Holding Hisselerinde Yeni Rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2-6 Aralık haftasını %4,44 artışla 10.081,00 puan seviyesinde tamamlarken, Koç Holding (KCHOL) hisseleri endeksten negatif ayrışarak %0,25 düşüşle 200,00 TL seviyesinden kapanış yaptı. Hissenin değer kaybettiği haftada, Yapı Kredi Yatırım üzerinden yapılan yoğun alımlar dikkat çekti.

Kaynak: Rotaborsa

Yapı Kredi ve Koç Holding Hisselerinde Yeni Rekor - Resim: 1

Halka açık şirketlere ilişkin verilerde, Yapı Kredi Yatırım müşterilerinin geçtiğimiz hafta KCHOL hisselerinde toplam 33.850.219 lot işlem gerçekleştirdiği görüldü. Bu işlemlerin 19.135.337 lotu alım yönünde olurken, 14.714.882 lotu satış olarak kaydedildi.

Yapı Kredi Yatırım’ın alım işlemlerindeki ortalama maliyeti ise 198,408 TL olarak belirlendi. Haftayı 4.420.455 lot net alımla kapatan Yapı Kredi Yatırım, KCHOL hisselerinde en büyük alıcı konumunda yer aldı.

Kaynak: Rotaborsa

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