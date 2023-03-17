Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam

Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarında emekli vatandaşı sevindirecek rakamları paylaştı. Emekli promosyon rakamlarına ilgi hayli büyük oldu...

Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl emekli promosyon rakamları en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bu durum bankalar arasında ciddi rekabet ortamının oluşmasına ve bankaların birbirleriyle adeta yarış içerisine girmesine neden olmuştu.

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Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam - Resim: 2

En çok müşterinin sahibi olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışan bankalar geçtiğimiz yılın eylül ayında emekli promosyon rakamlarını düşürmeye başlarken yeni yılda sürecin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyordu.

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Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam - Resim: 3

Yapı Kredi Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel rakamlar...

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Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam - Resim: 4

Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamları;

3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

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