Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam
Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarında emekli vatandaşı sevindirecek rakamları paylaştı. Emekli promosyon rakamlarına ilgi hayli büyük oldu...
Geçtiğimiz yıl emekli promosyon rakamları en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bu durum bankalar arasında ciddi rekabet ortamının oluşmasına ve bankaların birbirleriyle adeta yarış içerisine girmesine neden olmuştu.
En çok müşterinin sahibi olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışan bankalar geçtiğimiz yılın eylül ayında emekli promosyon rakamlarını düşürmeye başlarken yeni yılda sürecin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyordu.
Yapı Kredi Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel rakamlar...
Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamları;
3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.