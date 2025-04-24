Yapay Zekayla Tek Tuşla Bir Gecede Zengin Oldu! Kimse İnanamadı, 16 Milyon TL'lik Serveti Kazandı
Rusya’da yaşayan genç bir kadın, yapay zekaya danışarak oynadığı piyangoda tam 36 milyon ruble kazandı. Önceden şansa bıraktığı seçimlerini bu kez teknolojiye emanet eden kadın, büyük ikramiyeyi kaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde yaşayan Anastasia isimli bir kadın, sıradışı bir yöntemle piyangoda büyük ödülün sahibi oldu. Şansını uzun süre rastgele biletlerle denemesine rağmen sonuç alamayan Anastasia, sonunda rotasını yapay zekaya çevirdi.
YAPAY ZEKA SAYESİNDE TAM 16 MİLYON TL KAZANDI
Bir ay boyunca kendi seçtiği bilet numaralarıyla şansını deneyen Anastasia, aradığı büyük ikramiyeyi bulamayınca strateji değiştirme kararı aldı. Yapay zeka tabanlı bir sinir ağına danışarak, önerilen sayı kombinasyonlarını dikkate aldı ve Rapido Pro isimli piyangoda şansını bir kez daha denedi. Bu teknolojik danışmanlık, 32.5497 numaralı çekilişte Anastasia’ya tam 36 milyon ruble (yaklaşık 16 milyon 931 bin 808 Türk lirası) kazandırdı.
KAZANDIĞI SERVETİ NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
Kazanan talihli, büyük ödülünü aldıktan sonra planlarını da netleştirdi. İlk olarak bir ev satın almayı hedefleyen Anastasia, annesine de ev tadilatı konusunda destek olmak istiyor. Bununla da kalmayıp Çin’e seyahat ederek dizüstü bilgisayar ve bazı ev elektroniği ürünleri almayı planladığını belirtti.
Genç kadının kazancı, Rusya’nın en büyük devlet piyango şirketi olan Stoloto tarafından da doğrulandı. Şirketten yapılan açıklamada, Anastasia’nın önceki rastgele seçimlerinin sonuç vermediği, ancak yapay zeka yardımıyla belirlenen kombinasyon sayesinde büyük ödüle ulaştığı ifade edildi.
Benzer bir durum geçtiğimiz yıllarda Moskova’da yaşanmış, Orekhovo-Zuyevo pazarından tesadüfen alınan bir bilet, sahibine tam 285 milyon ruble kazandırmıştı.