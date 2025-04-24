Yapay Zekayla Tek Tuşla Bir Gecede Zengin Oldu! Kimse İnanamadı, 16 Milyon TL'lik Serveti Kazandı

KAZANDIĞI SERVETİ NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU

Kazanan talihli, büyük ödülünü aldıktan sonra planlarını da netleştirdi. İlk olarak bir ev satın almayı hedefleyen Anastasia, annesine de ev tadilatı konusunda destek olmak istiyor. Bununla da kalmayıp Çin’e seyahat ederek dizüstü bilgisayar ve bazı ev elektroniği ürünleri almayı planladığını belirtti.

Genç kadının kazancı, Rusya’nın en büyük devlet piyango şirketi olan Stoloto tarafından da doğrulandı. Şirketten yapılan açıklamada, Anastasia’nın önceki rastgele seçimlerinin sonuç vermediği, ancak yapay zeka yardımıyla belirlenen kombinasyon sayesinde büyük ödüle ulaştığı ifade edildi.

Benzer bir durum geçtiğimiz yıllarda Moskova’da yaşanmış, Orekhovo-Zuyevo pazarından tesadüfen alınan bir bilet, sahibine tam 285 milyon ruble kazandırmıştı.