Yapay Zekayla Piyango Tahmini Yaptılar: 2'inci Denemede Servet Kazandılar

PİYANGODAN SERVET KAZANDILAR

İlk testlerini Monteroni di Lecce’de bir tütüncüde gerçekleştiren ekip, deneme amaçlı oynadıkları biletle 4 bin 500 avro kazandı. Başarılarını daha da ileri taşımak isteyen öğrenciler, algoritmalarını geliştirerek 300 avroluk (12 bin TL) bir yatırımla tam 43 bin avro (1 milyon 720 bin 287 TL) kazandı. Bu yenilikçi yöntem ile gençler, piyango tahmin sistemlerinin yapay zeka ile nasıl farklı bir boyuta taşınabileceğini gösterirken, büyük ödüllerin sadece şansa bağlı olmadığını da belirtti.