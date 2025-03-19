Yapay Zekayla Piyango Tahmini Yaptılar: 2'inci Denemede Servet Kazandılar
Matematik öğrencileri, geliştirdikleri yapay zeka destekli algoritma ile piyango çekilişlerini analiz ederek servet kazandı. Piyango tahmin sistemlerinin yapay zeka ile nasıl farklı bir boyuta taşınabileceğini gösteren gençler, 300 avroluk bir yatırımla tam 43 bin avro kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya’daki Lecce Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 matematik öğrencisi, geliştirdikleri yapay zeka destekli algoritma ile piyango çekilişlerini analiz ederek servet kazandı. Corriere della Sera’nın haberine göre, öğrenciler son iki yılın çekiliş verilerini inceleyerek kazanan numaralar arasında olası örüntüleri tespit etmeye çalıştı.
Öğrenciler piyangoda en çok çıkan sayıları belirlemek için geçmiş çekilişleri analiz eden bir algoritma geliştirdi. Yapay zeka desteğiyle oluşturulan sistem, belirli numaraların çekilişlerde tekrar etme olasılıklarını hesapladı.
PİYANGODAN SERVET KAZANDILAR
İlk testlerini Monteroni di Lecce’de bir tütüncüde gerçekleştiren ekip, deneme amaçlı oynadıkları biletle 4 bin 500 avro kazandı. Başarılarını daha da ileri taşımak isteyen öğrenciler, algoritmalarını geliştirerek 300 avroluk (12 bin TL) bir yatırımla tam 43 bin avro (1 milyon 720 bin 287 TL) kazandı. Bu yenilikçi yöntem ile gençler, piyango tahmin sistemlerinin yapay zeka ile nasıl farklı bir boyuta taşınabileceğini gösterirken, büyük ödüllerin sadece şansa bağlı olmadığını da belirtti.