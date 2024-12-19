Yapay Zeka’da Yeni Bir Çağ Başlıyor: Sadece O Cihazlarda Geçerli Olacak!

NET YOL TARİFİ VE RUH HALİNE GÖRE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ LİSTE

Dikkat çeken özelliklerinden biri olan Now Bar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre dinamik olarak değişen bir araç olarak öne çıkıyor. Günlük planlama, seyahat önerileri ve eğlence kontrolü gibi çeşitli işlevler sunan Now Bar, tek dokunuşla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin, bir toplantıya giderken yol tarifi sunarken, aynı anda kullanıcının ruh haline uygun bir müzik listesi de hazırlayabiliyor.

Samsung, One UI 7 Beta ile yapay zeka teknolojisini kullanarak mobil kullanıcı deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyerek sektörde öncü olmak için yeni hamlelere de hazırlanıyor.