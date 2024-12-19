Yapay Zeka’da Yeni Bir Çağ Başlıyor: Sadece O Cihazlarda Geçerli Olacak!
Samsung Electronics, yapay zeka destekli yeni kullanıcı arayüzü One UI 7 Beta'yı tanıtarak, mobil teknolojide kişiselleştirme ve veri güvenliğine odaklanan yeni bir çağ başlattığını duyurdu.
Kaynak: AA
One UI 7 Beta, kullanıcıların yaşam tarzına göre uyarlanmış bir deneyim sunarken, kişisel bilgilerin güvenliğini de ön planda tutuyor. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Galaxy S serisi cihazlarda kullanıma sunulacak olan bu yenilikçi işletim sistemi, Samsung'un güncelleme politikası doğrultusunda diğer Galaxy cihazlara da kademeli olarak yayılacak.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK GETİRECEK
One UI 7 Beta, kullanıcılara sadece daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Kişisel Veri Motoru ile kişisel bilgilerin korunmasını da sağlıyor. Knox Vault tarafından yönetilen şifreleme anahtarları ile korunan bu sistem, biyometrik veriler gibi hassas bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını garanti ediyor. Ayrıca, kuantum sonrası kriptografi kullanarak, verileri gelecekteki kuantum bilişim tehditlerine karşı da korumayı amaçlıyor.
NET YOL TARİFİ VE RUH HALİNE GÖRE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ LİSTE
Dikkat çeken özelliklerinden biri olan Now Bar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre dinamik olarak değişen bir araç olarak öne çıkıyor. Günlük planlama, seyahat önerileri ve eğlence kontrolü gibi çeşitli işlevler sunan Now Bar, tek dokunuşla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin, bir toplantıya giderken yol tarifi sunarken, aynı anda kullanıcının ruh haline uygun bir müzik listesi de hazırlayabiliyor.
Samsung, One UI 7 Beta ile yapay zeka teknolojisini kullanarak mobil kullanıcı deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyerek sektörde öncü olmak için yeni hamlelere de hazırlanıyor.