Yanlış Duymadınız, 3 Kilosu 1 Milyon Lira! Sadece O Köyde Yetişiyor
Bilecik’in merkeze bağlı Çukurören köyünde düzenlenen "Çukurören Biberi Festivali"nde, "En İyi Biber Yarışması" büyük ilgi gördü. Yarışmada birinci olan 3 kilogramlık acı kırmızı biber, yaklaşık yarım saat süren açık artırmada iş insanı Ercan Öztürk tarafından tam 1 milyon TL'ye satın alındı.
Kaynak: AA
Festival, Bilecik Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) desteğiyle gerçekleştirildi. Çukurören biberinin tanıtımına katkı sağlayan etkinlikte, dört yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen köye özgü acı kırmızı biber ön plana çıkarıldı.
O KÖYÜN TESCİLLİ ÜRÜNÜ
Açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çukurören biberinin sadece bu köyde yetiştiğini ve ürünün bölgedeki toprak yapısından aldığı lezzetle ünlü olduğunu belirtti. Vali Aygöl, "Yaklaşık 150 yıllık ata tohumuyla üretilen bu özel biber, geleneksel yöntemlerle kurutulup vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu lezzeti sofralara taşıyan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bilecik, 82 farklı tarım ürünüyle Türkiye’nin en çeşitli tarım ürünlerine sahip şehirlerinden biri" dedi.
Aygöl ayrıca, Bilecik’in tarım için elverişli bir iklime sahip olduğunu ve olumsuz hava koşullarından fazla etkilenmediğini vurguladı.