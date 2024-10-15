Yanlış Duymadınız, 3 Kilosu 1 Milyon Lira! Sadece O Köyde Yetişiyor

O KÖYÜN TESCİLLİ ÜRÜNÜ

Açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çukurören biberinin sadece bu köyde yetiştiğini ve ürünün bölgedeki toprak yapısından aldığı lezzetle ünlü olduğunu belirtti. Vali Aygöl, "Yaklaşık 150 yıllık ata tohumuyla üretilen bu özel biber, geleneksel yöntemlerle kurutulup vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu lezzeti sofralara taşıyan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bilecik, 82 farklı tarım ürünüyle Türkiye’nin en çeşitli tarım ürünlerine sahip şehirlerinden biri" dedi.

Aygöl ayrıca, Bilecik’in tarım için elverişli bir iklime sahip olduğunu ve olumsuz hava koşullarından fazla etkilenmediğini vurguladı.