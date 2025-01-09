Yanından Bile Geçen Yandı: 653 Bin Lira Ceza Kesildi!
Yalova’da yasa dışı şekilde midye avladığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 653 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi ve Yalova Ro-Ro Terminali’nde yasa dışı midye avı ihbarının ardından Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Teknelerle operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüphelinin 2 tekneyle yasa dışı midye avladığını tespit etti.
REKOR CEZA KESİLDİ
Yasa dışı şekilde midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye, toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi.
2 TEKNEYE EL KONULDU
Midye avı için 7 şüphelinin denize açıldığı 2 teknede bulunan eşyalara ekiplerce el konuldu.
Ekiplerin el koyduğu eşyalar arasında, dalış tüpü, kompresör seti, dalgıç kıyafeti ve regülatör bulunuyordu. Eşyalar, kamuya geçirileceği öğrenildi.