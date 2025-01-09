Yanından Bile Geçen Yandı: 653 Bin Lira Ceza Kesildi!

Yalova’da yasa dışı şekilde midye avladığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 653 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA

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Yanından Bile Geçen Yandı: 653 Bin Lira Ceza Kesildi! - Resim: 1

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi ve Yalova Ro-Ro Terminali’nde yasa dışı midye avı ihbarının ardından Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Teknelerle operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüphelinin 2 tekneyle yasa dışı midye avladığını tespit etti.

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Yanından Bile Geçen Yandı: 653 Bin Lira Ceza Kesildi! - Resim: 2

REKOR CEZA KESİLDİ

Yasa dışı şekilde midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye, toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi.

2 TEKNEYE EL KONULDU

Midye avı için 7 şüphelinin denize açıldığı 2 teknede bulunan eşyalara ekiplerce el konuldu.

Ekiplerin el koyduğu eşyalar arasında, dalış tüpü, kompresör seti, dalgıç kıyafeti ve regülatör bulunuyordu. Eşyalar, kamuya geçirileceği öğrenildi.

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