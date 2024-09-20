Yalnızca 1 İlçede Yetiştiriliyor: Faydaları Say Say Bitmiyor! Değerini Bilen Yok
İnegöl’ün coğrafi işaretli değerlerinden biri olan Cerrah Kuru Fasulyesi’nde hasat dönemi başladı.
Kaynak: İHA
Bu yıl yaklaşık 800 dekar alanda ekimi yapılan Cerrah Kuru Fasulyesi'nin hasadını kolaylaştırmak amacıyla, İnegöl Belediyesi çiftçilere büyük bir destek sağladı. Belediye, bir fasulye hasat makinesi alarak bu makineyi ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sundu.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Mahallesi'nde yapılan hasat çalışmalarına katılarak, çiftçilerin yanında olduğunu gösterdi. Başkan Taban, "Kuru fasulye hasadının zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üreticilerimize destek olmak için bir hasat makinesi temin ettik. Amacımız, çiftçimizin işini kolaylaştırarak tarıma olan katkımızı artırmak" dedi.
Cerrah Kuru Fasulyesi, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olarak bilinir ve bu yıl da İnegöl Belediyesi ile paydaş kurumların desteğiyle tanıtım faaliyetlerine hız kazandırıldı. Fasulyenin Türkiye genelinde bilinirliğini artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.
TÜRKİYE'DE DEĞERİNİ BİLEN YOK
Tarlada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’de Cerrah Mahallemizdeyiz. Cerrah Kuru Fasulyesi hasadını gerçekleştirmek için buradayız. İnegöl sanayi değerleriyle, beraberinde turizmiyle, beraberinde tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelsin diye el birliği ile mücadele ediyoruz. Ben öncelikle eken, biçen tüm üreticilerimize, emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Bugün cebinizde paranız da olsa, üreten ürününü size satmıyorsa paranın hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla kendimiz üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli. Dolayısıyla şehrimizin ne gibi değerleri var dediğimizde de bu kıymetli ovada yetiştirebileceğimiz en güzel ürünleri yetiştirip pazara sunalım istiyoruz” dedi.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Cerrah Mahallesinin fidan ve çöğürcülükte öncü bir bölge olduğunu, aynı zamanda Cerrah Kuru Fasulyesinin de kendine has özellikleriyle nam yapmış bir ürün olduğunu vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti:
“Bugün coğrafi işareti olan bir ürünümüz. İnegöl’ümüzün bir değeri. Sağlık açısından da ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Kalori olarak oldukça düşük, vitamin olarak yüksek değerlere sahip. Sindirim sistemine yardımcı olan bir ürün. A vitamini yüksek, içinde bulunan antioksidanlarla yaşlanmayı yavaşlatan, göz sağlığına fayda sağlayan bir ürün. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındıran, bedenin güçlü kalmasını sağlayan bir ürün aynı zamanda. Kalp ritmini ve kan basıncını da düzenleyici bir özelliğe sahip. Fasulye yemeği bilindiği gibi bir gün önceden ıslatılıp o şekilde pişirilir. Cerrah Kuru Fasulyesi ise hemen ocağa konup pişirilebilme özelliğine sahip.