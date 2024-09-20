Yalnızca 1 İlçede Yetiştiriliyor: Faydaları Say Say Bitmiyor! Değerini Bilen Yok

Bu yıl yaklaşık 800 dekar alanda ekimi yapılan Cerrah Kuru Fasulyesi'nin hasadını kolaylaştırmak amacıyla, İnegöl Belediyesi çiftçilere büyük bir destek sağladı. Belediye, bir fasulye hasat makinesi alarak bu makineyi ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Mahallesi'nde yapılan hasat çalışmalarına katılarak, çiftçilerin yanında olduğunu gösterdi. Başkan Taban, "Kuru fasulye hasadının zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üreticilerimize destek olmak için bir hasat makinesi temin ettik. Amacımız, çiftçimizin işini kolaylaştırarak tarıma olan katkımızı artırmak" dedi.

Cerrah Kuru Fasulyesi, bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olarak bilinir ve bu yıl da İnegöl Belediyesi ile paydaş kurumların desteğiyle tanıtım faaliyetlerine hız kazandırıldı. Fasulyenin Türkiye genelinde bilinirliğini artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.