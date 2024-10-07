Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşürmenin Sırrı Çözüldü: Araç Sahipleri Havalara Uçacak

5. LASTİK HAVA BASINCINI KONTROL EDİN

Lastiklerin hava basıncı, hem güvenli sürüş hem de yakıt tasarrufu için kritik bir unsurdur. Düşük hava basıncı, lastiklerin yuvarlanma direncini artırarak motorun daha fazla güç harcamasına neden olur. Bu da yakıt tüketimini artırırken, lastiklerin aşınmasına da yol açabilir.