Yabancıya Konut Satışları için TÜİK'ten Açıklama

Konut satışları Kasım'da yıllık olarak yüzde 63,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım'da 153 bin 14 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki ay konut satışları yıllık yüzde 76 artışla 165 bin adede ulaşmıştı.

Kasım ayı itibariyle 2024 yılı satışları 1 milyon 265 bin adedi aştı. Böylelikle konut satışlarında 2024 kapanmadan bir önceki yıl kaydedilen 1 milyon 225 bin 926 adetlik toplam satış rakamı geride bırakıldı. Yıllık bazda en yüksek satış 1,5 milyon adet ile salgın yılı 2020'de gerçekleşmişti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir oldu.

KREDİLİ SATIŞLARDA TOPARLANMA

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Artışta baz etkisi öne çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu. Kasım ayında 5 bin 213; Ocak-Kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu.

Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya Federasyonu, 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: AA