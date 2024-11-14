Yabancıların Türkiye'de En Çok Konut Aldığı Şehirler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayına ait konut satış verileri internet sitesinde yayınlandı. Türkiye genelinde ekim döneminde toplam 165 bin 138 konut satılırken, yılın ilk yarısındaki konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,2 oranında arttı. Ancak Ocak-Ekim döneminde yabancıların Türkiye'den konut alımlarında yüzde 37,2 oranında azalma görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları 19 bin 212'ye geriledi.