Yabancıların Türkiye'de En Çok Konut Aldığı Şehirler Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, yabancıların konut almak için en çok tercih ettikleri şehirleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayına ait konut satış verileri internet sitesinde yayınlandı. Türkiye genelinde ekim döneminde toplam 165 bin 138 konut satılırken, yılın ilk yarısındaki konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,2 oranında arttı. Ancak Ocak-Ekim döneminde yabancıların Türkiye'den konut alımlarında yüzde 37,2 oranında azalma görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları 19 bin 212'ye geriledi.
Verilerde, yabancıların Türkiye'de konut alırken tercih ettiği şehirler de açıklandı.
İŞTE YABANCILARIN EN ÇOK KONUT ALDIĞI İLLER
1-Antalya: Satış adedi: 6 bin 740
2- İstanbul: Satış adedi: 6 bin 703
3- Mersin: Satış adedi: 1.692
4- Ankara: Satış adedi: 497
5- Yalova: Satış adedi: 468
6- Bursa: Satış adedi: 461
7- Kocaeli: Satış adedi: 344
8- Aydın: Satış adedi: 318
9- İzmir: Satış adedi: 308
10- Muğla: Satış adedi: 299