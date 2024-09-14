Yabancılar Türkiye'den 590 Milyon Dolar Kaçırdı

Geçtiğimiz Ağustos ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da beklenmedik bir adım atarak 590 milyon dolarlık büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Bu hamle, bazı hisse senetlerinde önemli dalgalanmalara yol açtı. Yabancı yatırımcılar, bu süreçte pay piyasasında dikkat çeken net satışlar yaptı. 266 hisse senedinde 520,5 milyon dolar net alım gerçekleştirilirken, 302 hisse senedinde ise 1.110,9 milyon dolarlık net satış kaydedildi. Bu gelişmeler, toplamda 590,3 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı ile sonuçlandı.