Yabancılar Türkiye'den 590 Milyon Dolar Kaçırdı
Yabancı yatırımcı borsada büyük bir çıkış yaptı. Yabancılar, geçtiğimiz hafta toplamda 590 milyon dolar bir satış gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da beklenmedik bir adım atarak 590 milyon dolarlık büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Bu hamle, bazı hisse senetlerinde önemli dalgalanmalara yol açtı. Yabancı yatırımcılar, bu süreçte pay piyasasında dikkat çeken net satışlar yaptı. 266 hisse senedinde 520,5 milyon dolar net alım gerçekleştirilirken, 302 hisse senedinde ise 1.110,9 milyon dolarlık net satış kaydedildi. Bu gelişmeler, toplamda 590,3 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı ile sonuçlandı.
THYAO NET ALIMLARDA LİDER
Borsa İstanbul’un aylık verilerine göre, yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senedi, 92 milyon dolar ile THYAO oldu. Onu sırasıyla AEFES, KOZAL, ENKAI ve MAVI takip etti. Bu hisselerdeki yabancı alımları dikkat çekerken, yatırımcılar bu hisselerde büyük pozisyonlar aldı.
İŞ BANKASI EN ÇOK SATILAN HİSSE OLDU
Satış tarafında ise, ISCTR, yabancı yatırımcıların en çok çıkış yaptığı hisse olarak öne çıktı ve 154,4 milyon dolarlık satışla listenin başına yerleşti. SAHOL, KCHOL, YKBNK ve GARAN da yüksek satış hacmiyle dikkat çeken diğer hisseler oldu.
EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN HİSSELER
Yabancı yatırımcıların net alım yaptığı hisseler arasında BSOKE, yüzde 63,88’lik göreceli getirisi ile en çok kazandıran hisse oldu. Buna karşın, AGHOL yüzde 16,18’lik negatif getiri ile en zayıf performansı sergiledi. Satış yapılan hisselerde ise YKBNK yüzde 11,77’lik kazanç sağlarken, ALTNY yüzde 16,05 kayıpla en düşük performansı gösterdi.
BIST 100 DOLAR BAZINDA DEĞER KAYBETTİ
BIST 100 Endeksi, Ağustos ayında yüzde 7,57 oranında değer kaybı yaşarken, dolar bazında bu kayıp yüzde 10,11 oldu. Net alım ve satım yapılan ilk 20 hisse arasında BSOKE en yüksek göreceli getiriyi sağlarken, AGHOL en düşük getiriyi verdi.
YABANCI YATIRIMCILARIN 2024'TEKİ SATIŞLARI ARTTI
2023 yılının ilk sekiz ayında 1.356,9 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcılar, 2024’ün aynı döneminde net 2.496,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Temmuz ayı sonunda yüzde 38,51 olan yabancı yatırımcı payı, Ağustos ayında yüzde 39,73’e yükseldi.