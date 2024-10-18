Yabancılar O İlimize Göz Dikti: Fiyatlar Düşünce Kapış Kapış Ev Almaya Başladılar

Antalya, 5 bin 990 konut satışıyla ilk sırayı alırken, İstanbul 5 bin 979 konutla ikinci sırada yer aldı. Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Bu dönemde yabancılara yapılan satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 1,4’ünü oluşturdu.

Yabancı yatırımcıların ve özellikle Rus vatandaşlarının tercih ettiği Antalya, hem turistik hem de yaşam açısından cazibesini koruyor. 2023'ün 9 aylık döneminde, yabancılara satılan her üç konuttan biri Antalya'da satıldı. Şehirde 5 bin 990 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 bin 372 idi. Antalya'da konut satışları yüzde 43 oranında geriledi.