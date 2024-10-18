Yabancılar O İlimize Göz Dikti: Fiyatlar Düşünce Kapış Kapış Ev Almaya Başladılar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla yabancılara toplam 17 bin 90 konut satışı yapıldı ve bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında sert bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Özellikle Antalya ve İstanbul, yabancıların en fazla konut aldığı iller olarak öne çıktı. Yabancılara satılan her üç konuttan ikisi bu iki şehirde yer aldı.
Kaynak: DHA
Antalya, 5 bin 990 konut satışıyla ilk sırayı alırken, İstanbul 5 bin 979 konutla ikinci sırada yer aldı. Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Bu dönemde yabancılara yapılan satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 1,4’ünü oluşturdu.
Yabancı yatırımcıların ve özellikle Rus vatandaşlarının tercih ettiği Antalya, hem turistik hem de yaşam açısından cazibesini koruyor. 2023'ün 9 aylık döneminde, yabancılara satılan her üç konuttan biri Antalya'da satıldı. Şehirde 5 bin 990 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 bin 372 idi. Antalya'da konut satışları yüzde 43 oranında geriledi.
İSTANBUL 2. SIRAYA YERLEŞTİ
Yabancıların en çok tercih ettiği bir diğer şehir olan İstanbul’da, 2023 yılı 9 aylık dönemde yabancılara toplam 5 bin 979 konut satıldı. İstanbul'daki düşüş oranı ise yüzde 34 oldu. Eylül ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 783 konutla İstanbul, 548 konutla Antalya ve 210 konutla Mersin olarak kaydedildi.
RUS VATANDAŞLARI İLK SIRADA
Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. Eylül ayında Rus vatandaşları 346 konut satın alırken, onları 163 konutla İran, 139 konutla Irak vatandaşları izledi. Ancak Rusların Türkiye’deki konut alımları, geçen yılın 9 aylık dönemine kıyasla azaldı. Geçen yıl 8 bin 683 konut alan Ruslar, bu yıl 3 bin 635 konut aldı.