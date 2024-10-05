Yabancı Yatırımcıların Gözünü Diktiği Hisseler Açıklandı: Yatırımcısı Köşeyi Döndü
Borsa İstanbul'da Ağustos sonu itibarıyla yabancı yatırımcı payında önemli veriler ortaya çıktı. Yatırımcıların en fazla alıp sattıkları hisseler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ağustos ayının sonundan itibaren Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcıların payında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Son verilere göre yabancı yatırımcıların en çok alım ve satım yaptığı hisse senetleri de netleşti.
Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların payı, 2013 yılında yüzde 66 seviyelerindeyken, Haziran 2023’te yüzde 27,43 ile en düşük seviyesine inmişti. Ancak, Ağustos 2024 sonuna göre yüzde 1'lik bir düşüş yaşanarak, şu an yabancı oranı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.
YABANCI ORANI ARTIŞA GEÇTİ
İş Yatırım’ın yabancı yatırımcı raporuna göre, son 10 gündür Euro Yatırım (EUYO), Gimat Mağazacılık (GMTAS) ve Hitit Bilgisayar (HTTBT) hisselerinde yabancı payı artış gösteriyor. Özellikle Ege Profil (EGPRO) hisselerinde 9 gün, DO-CO (DOCO) hisselerinde ise 7 gündür yabancı oranı sürekli artmakta.
Öte yandan, bazı hisselerde yabancı oranında sürekli düşüş gözleniyor. Kerevitaş (KERVT) ve Selçuk Gıda (SELGD) hisselerinde 8 gün boyunca düşüş yaşanırken, Batısöke Çimento (BSOKE), ICBC Türkiye Bankası (ICBCT) ve Menderes Tekstil (MNDTR) hisselerinde de son 7 gündür yabancı payı gerilemeye devam ediyor.
YABANCI YATIRIMCININ EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER
Son bir ayda en çok dikkat çeken satış ve alımlar da belli oldu. Yabancı yatırımcılar, DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) hissesini en çok alırken, Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) hissesini en fazla sattılar.
YATIRIMCILAR BU HİSSELERE GÖZ DİKTİ
2024 yılının başından bu yana yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisseler ise Margun Enerji (MAGEN), Esenboğa Elektrik (ESEN) ve Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) oldu. Aynı dönemde yabancıların en çok sattığı hisseler arasında ise VBT Yazılım (VBTYZ), DO-CO (DOCO) ve Peker GMYO (PEKGY) yer aldı.