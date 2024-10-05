Yabancı Yatırımcıların Gözünü Diktiği Hisseler Açıklandı: Yatırımcısı Köşeyi Döndü

Ağustos ayının sonundan itibaren Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcıların payında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Son verilere göre yabancı yatırımcıların en çok alım ve satım yaptığı hisse senetleri de netleşti.

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların payı, 2013 yılında yüzde 66 seviyelerindeyken, Haziran 2023’te yüzde 27,43 ile en düşük seviyesine inmişti. Ancak, Ağustos 2024 sonuna göre yüzde 1'lik bir düşüş yaşanarak, şu an yabancı oranı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.