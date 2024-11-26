Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var
Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul’un emlak piyasasında yatırımcılar için getirisi en yüksek ilçeler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş ve Kağıthane gibi ilçeler, hızla değer kazanan yapıları ve yüksek kira getirileriyle dikkat çekiyor. Özellikle amortisman sürelerinin kısa olduğu semtler, yatırımcılara kazançlı seçenekler sunuyor. İşte kira getirisi ve amortisman süresi açısından en avantajlı bölgeler…
Esenyurt
Amortisman Süresi: 11-12 yıl
Ortalama Kira: 12-13 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %8-9
İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, düşük amortisman süreleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri, 11 yıllık amortisman süreleri ve %9’a varan yıllık kira getirisiyle öne çıkıyor. Ancak bölgenin demografik çeşitliliği, bazı yatırımcılar için risk oluşturabiliyor.
Kağıthane
Amortisman Süresi: 11 yıl
Ortalama Kira: 21-22 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %9
Merkezi konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla dikkat çeken Kağıthane, yatırım potansiyeli yüksek ilçelerden biri. Çağlayan ve Telsizler mahalleleri, yeni metro hatlarının etkisiyle hızla değer kazanan bölgeler arasında yer alıyor.
Eyüpsultan
Amortisman Süresi: 11-13 yıl
Ortalama Kira: 22-24 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %7-9
Kentsel dönüşüm projeleriyle hızlı bir değişim yaşayan Eyüpsultan, özellikle Esentepe ve Emniyettepe mahallelerindeki amortisman süreleri ve kira getirileriyle dikkat çekiyor. Esentepe Mahallesi’nde kiralar son beş yılda %1688 artarak 22 bin TL’ye ulaştı.
Çekmeköy
Amortisman Süresi: 11 yıl
Ortalama Kira: 26 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %9
Anadolu Yakası’nda yeni konut projelerinin merkezi haline gelen Çekmeköy, kısa amortisman süreleri ve yüksek kira getirisiyle dikkat çekiyor. Nişantepe Mahallesi, %9 yıllık kira getirisiyle yatırımcılar için öne çıkan bir bölge.
Kartal
Amortisman Süresi: 13 yıl
Ortalama Kira: 24-31 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %8
İş merkezlerine yakınlığı ve gelişmiş ulaşım ağıyla Kartal, Uğur Mumcu, Yalı ve Soğanlık Yeni mahallelerinde cazip yatırım fırsatları sunuyor.
Pendik
Amortisman Süresi: 11-13 yıl
Ortalama Kira: 25 bin TL
Yıllık Kira Getirisi: %8
Pendik, özellikle Kurtköy ve Yenişehir mahalleleriyle havalimanına yakınlık avantajı sunuyor. Kira değerleri hızla artarken, amortisman süresi 13 yıl civarında.
Maltepe
Amortisman Süresi: 11 yıl
Yıllık Kira Getirisi: %7-8
Göç alan bir bölge olarak öne çıkan Maltepe’de, Zümrütevler Mahallesi %8 yıllık getiriyle dikkat çekiyor. Çınar ve Girne mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl civarında.
Kadıköy
Amortisman Süresi: 11-13 yıl
Yıllık Kira Getirisi: %8-9
Kadıköy, köklü mahalleleri ve yüksek kira getirisiyle yatırımcılar için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Ramipaşa Mahallesi, 11 yıllık amortisman süresi ve %9 kira getirisiyle öne çıkıyor. Ancak Fikirtepe gibi bölgelerde amortisman süresi 14 yılı bulabiliyor. Caddebostan ve Fenerbahçe gibi lüks bölgelerde kiralar 78-88 bin TL arasında değişiyor.
İstanbul’un bu gözde bölgeleri, kısa amortisman süreleri ve yüksek kira getirileriyle dikkat çekerek yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Hem değer artışı hem de kira gelirine odaklanan yatırımcılar için bu mahalleler öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.