Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var

Maltepe

Amortisman Süresi: 11 yıl

Yıllık Kira Getirisi: %7-8

Göç alan bir bölge olarak öne çıkan Maltepe’de, Zümrütevler Mahallesi %8 yıllık getiriyle dikkat çekiyor. Çınar ve Girne mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl civarında.

Kadıköy

Amortisman Süresi: 11-13 yıl

Yıllık Kira Getirisi: %8-9

Kadıköy, köklü mahalleleri ve yüksek kira getirisiyle yatırımcılar için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Ramipaşa Mahallesi, 11 yıllık amortisman süresi ve %9 kira getirisiyle öne çıkıyor. Ancak Fikirtepe gibi bölgelerde amortisman süresi 14 yılı bulabiliyor. Caddebostan ve Fenerbahçe gibi lüks bölgelerde kiralar 78-88 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul’un bu gözde bölgeleri, kısa amortisman süreleri ve yüksek kira getirileriyle dikkat çekerek yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Hem değer artışı hem de kira gelirine odaklanan yatırımcılar için bu mahalleler öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.