Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var

Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul’un emlak piyasasında yatırımcılar için getirisi en yüksek ilçeler belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var - Resim: 1

Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş ve Kağıthane gibi ilçeler, hızla değer kazanan yapıları ve yüksek kira getirileriyle dikkat çekiyor. Özellikle amortisman sürelerinin kısa olduğu semtler, yatırımcılara kazançlı seçenekler sunuyor. İşte kira getirisi ve amortisman süresi açısından en avantajlı bölgeler…

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Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var - Resim: 2

Esenyurt

Amortisman Süresi: 11-12 yıl

Ortalama Kira: 12-13 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %8-9

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, düşük amortisman süreleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri, 11 yıllık amortisman süreleri ve %9’a varan yıllık kira getirisiyle öne çıkıyor. Ancak bölgenin demografik çeşitliliği, bazı yatırımcılar için risk oluşturabiliyor.

Kağıthane

Amortisman Süresi: 11 yıl

Ortalama Kira: 21-22 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %9

Merkezi konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla dikkat çeken Kağıthane, yatırım potansiyeli yüksek ilçelerden biri. Çağlayan ve Telsizler mahalleleri, yeni metro hatlarının etkisiyle hızla değer kazanan bölgeler arasında yer alıyor.

Eyüpsultan

Amortisman Süresi: 11-13 yıl

Ortalama Kira: 22-24 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %7-9

Kentsel dönüşüm projeleriyle hızlı bir değişim yaşayan Eyüpsultan, özellikle Esentepe ve Emniyettepe mahallelerindeki amortisman süreleri ve kira getirileriyle dikkat çekiyor. Esentepe Mahallesi’nde kiralar son beş yılda %1688 artarak 22 bin TL’ye ulaştı.

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Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var - Resim: 3

Çekmeköy

Amortisman Süresi: 11 yıl

Ortalama Kira: 26 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %9

Anadolu Yakası’nda yeni konut projelerinin merkezi haline gelen Çekmeköy, kısa amortisman süreleri ve yüksek kira getirisiyle dikkat çekiyor. Nişantepe Mahallesi, %9 yıllık kira getirisiyle yatırımcılar için öne çıkan bir bölge.

Kartal

Amortisman Süresi: 13 yıl

Ortalama Kira: 24-31 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %8

İş merkezlerine yakınlığı ve gelişmiş ulaşım ağıyla Kartal, Uğur Mumcu, Yalı ve Soğanlık Yeni mahallelerinde cazip yatırım fırsatları sunuyor.

Pendik

Amortisman Süresi: 11-13 yıl

Ortalama Kira: 25 bin TL

Yıllık Kira Getirisi: %8

Pendik, özellikle Kurtköy ve Yenişehir mahalleleriyle havalimanına yakınlık avantajı sunuyor. Kira değerleri hızla artarken, amortisman süresi 13 yıl civarında.

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Yabancı Yatırımcı İstanbul’un O İlçelerine Göz Dikti: Büyük Getirisi Var - Resim: 4

Maltepe

Amortisman Süresi: 11 yıl

Yıllık Kira Getirisi: %7-8

Göç alan bir bölge olarak öne çıkan Maltepe’de, Zümrütevler Mahallesi %8 yıllık getiriyle dikkat çekiyor. Çınar ve Girne mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl civarında.

Kadıköy

Amortisman Süresi: 11-13 yıl

Yıllık Kira Getirisi: %8-9

Kadıköy, köklü mahalleleri ve yüksek kira getirisiyle yatırımcılar için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Ramipaşa Mahallesi, 11 yıllık amortisman süresi ve %9 kira getirisiyle öne çıkıyor. Ancak Fikirtepe gibi bölgelerde amortisman süresi 14 yılı bulabiliyor. Caddebostan ve Fenerbahçe gibi lüks bölgelerde kiralar 78-88 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul’un bu gözde bölgeleri, kısa amortisman süreleri ve yüksek kira getirileriyle dikkat çekerek yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Hem değer artışı hem de kira gelirine odaklanan yatırımcılar için bu mahalleler öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

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