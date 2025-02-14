Yabancı Yatırımcı Bu İllere Göz Dikti! Konut Piyasasında Dengeler Değişti

EN ÇOK KONUT SATILAN İLLER BELLİ OLDU

Ocak ayında en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti. Megakentte 18 bin 912 konut satılırken, başkent Ankara 10 bin 158 konutla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise 6 bin 634 konut satışıyla üçüncü oldu.

Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 konutla Bayburt ve 80 konutla Tunceli olarak kaydedildi.