Yabancı Yatırımcı Bu İllere Göz Dikti! Konut Piyasasında Dengeler Değişti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı.
Kaynak: AA
TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173'e yükseldi. Ancak Aralık 2024'te gerçekleşen 212 bin 637 konut satışıyla kıyaslandığında, ocak ayında yüzde 47,2’lik bir düşüş yaşandı.
EN ÇOK KONUT SATILAN İLLER BELLİ OLDU
Ocak ayında en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti. Megakentte 18 bin 912 konut satılırken, başkent Ankara 10 bin 158 konutla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise 6 bin 634 konut satışıyla üçüncü oldu.
Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 konutla Bayburt ve 80 konutla Tunceli olarak kaydedildi.
YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ
Ocak ayında yabancı yatırımcılara yapılan konut satışlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 düşüş kaydedilen yabancı satışları, toplamda 1547 adet olarak gerçekleşti. Ocakta yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak belirlendi.
Yabancıların en fazla konut aldığı şehirler arasında ilk sırayı 611 konut ile İstanbul aldı. Antalya 469 konutla ikinci, Mersin ise 118 konutla üçüncü sırada yer aldı.
RUSYA VATANDAŞLARI İLK SIRADA
Ülke bazında değerlendirildiğinde, Türkiye'den en fazla konut satın alan yabancılar Rusya vatandaşları oldu. Ocak ayında Rus alıcılar 248 konut satın alırken, onları 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları takip etti.