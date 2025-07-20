Yabancı Yatırımcı Alıma Geçti! Borsa'da Tercihler Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Temmuz haftasına ilişkin "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Açıklanan veriler, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türk varlıklarına yönelik ilgisinin hisse senedi tarafında sürdüğünü ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı yatırımcılar, söz konusu haftada net 178,3 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece bir önceki hafta 31 milyar 577,2 milyon dolar seviyesinde bulunan yabancıların hisse senedi stoku, 31 milyar 847,5 milyon dolara yükseldi.
TAHVİLDEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR
Öte yandan aynı haftada 493 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satan yabancı yatırımcılar, bu kalemde portföylerini azalttı. DİBS stokları, 4 Temmuz haftasında 14 milyar 706 milyon dolar seviyesindeyken, 11 Temmuz itibarıyla 14 milyar 48,1 milyon dolara geriledi.
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNE TALEP
Yabancıların ilgi gösterdiği bir diğer kalem ise özel sektör tahvilleri oldu. 13,7 milyon dolarlık alımla, bu varlıklardaki toplam stok 777,5 milyon dolardan 785,2 milyon dolara çıktı.
YATIRIMCI İŞTAHI SEÇİCİ İLERLİYOR
Veriler, yabancı yatırımcıların Türk finans piyasalarında hisse senedi tarafında temkinli ama olumlu bir pozisyon aldığını gösteriyor. Tahvil piyasasında ise özellikle kamu borçlanma araçlarından kademeli çıkış eğilimi sürüyor.
Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin risk primindeki düşüş ve ekonomik dengelenme adımlarının, yabancı yatırımcı nezdinde hisse senetlerine olan ilgiyi desteklediğini belirtiyor.