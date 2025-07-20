Yabancı Yatırımcı Alıma Geçti! Borsa'da Tercihler Değişti

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİNE TALEP

Yabancıların ilgi gösterdiği bir diğer kalem ise özel sektör tahvilleri oldu. 13,7 milyon dolarlık alımla, bu varlıklardaki toplam stok 777,5 milyon dolardan 785,2 milyon dolara çıktı.