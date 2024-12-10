Xiaomi’den Elektrikli Otomobil Devrimi! YU7’nin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu
Elektrikli otomobil pazarında iddialı adımlarla ilerleyen Xiaomi, ilk sedan modeli SU7'nin ardından yeni elektrikli SUV modeli YU7 ile dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket CEO'su Lei Jun’un sosyal medya platformları Weibo ve X'te yaptığı açıklamalar, YU7 hakkında heyecan yarattı. İşte yeni modelin detayları…
YU7'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI ORTAYA ÇIKTI
Xiaomi’nin elektrikli SUV modeli YU7, Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerle netleşti. İşte YU7'nin temel özellikleri:
Boyutlar: Model, 4.999 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 3.000 mm olarak belirtiliyor.
Batarya: CATL tarafından üretilen nikel-manganez-kobalt alaşımlı bir batarya ile geliyor. Ancak bataryanın kapasitesi ve gücü henüz açıklanmadı.
Performans: Motor gücü ve ağırlık detayları paylaşılmış olsa da menzil bilgisi henüz netleşmiş değil.
YU7’NİN TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU
Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, YU7’nin 2025 yılının Haziran ya da Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu kapsamda, modelin resmi tanıtımının 2025 Haziran ayında yapılması bekleniyor.
SUV PAZARINDA YENİ SOLUK
Elektrikli otomobil dünyasına SU7 modeliyle giriş yapan Xiaomi, YU7 ile SUV segmentinde de yer edinmeyi hedefliyor. Özellikle Çin pazarında geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı planlayan şirket, batarya teknolojisi ve tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.