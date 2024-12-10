Xiaomi’den Elektrikli Otomobil Devrimi! YU7’nin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Şirket CEO'su Lei Jun’un sosyal medya platformları Weibo ve X'te yaptığı açıklamalar, YU7 hakkında heyecan yarattı. İşte yeni modelin detayları…

YU7'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi’nin elektrikli SUV modeli YU7, Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerle netleşti. İşte YU7'nin temel özellikleri:

Boyutlar: Model, 4.999 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 3.000 mm olarak belirtiliyor.

Batarya: CATL tarafından üretilen nikel-manganez-kobalt alaşımlı bir batarya ile geliyor. Ancak bataryanın kapasitesi ve gücü henüz açıklanmadı.

Performans: Motor gücü ve ağırlık detayları paylaşılmış olsa da menzil bilgisi henüz netleşmiş değil.