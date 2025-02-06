WhatsApp ChatGPT'ye Çok Beklenen Özellik Geldi: Milyarlarca Kullanıcıya Ücretsiz Olacak

Yapay zeka destekli sohbet botu artık sadece yazılı mesajlarla değil, sesli mesaj ve fotoğraflarla da etkileşim kurabilecek.

SESLİ MESAJ VE GÖRSEL ANALİZ ÖZELLİĞİ

WhatsApp kullanıcıları, ChatGPT'ye artık sesli mesaj gönderebilecek ve görsel yükleyerek analiz yaptırabilecek. Ancak yapay zeka asistanı, yanıtlarını yalnızca metin üzerinden vermeye devam edecek.