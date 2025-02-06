WhatsApp ChatGPT'ye Çok Beklenen Özellik Geldi: Milyarlarca Kullanıcıya Ücretsiz Olacak
OpenAI, WhatsApp üzerinden ChatGPT kullanımına yönelik yeni güncellemeleri duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka destekli sohbet botu artık sadece yazılı mesajlarla değil, sesli mesaj ve fotoğraflarla da etkileşim kurabilecek.
SESLİ MESAJ VE GÖRSEL ANALİZ ÖZELLİĞİ
WhatsApp kullanıcıları, ChatGPT'ye artık sesli mesaj gönderebilecek ve görsel yükleyerek analiz yaptırabilecek. Ancak yapay zeka asistanı, yanıtlarını yalnızca metin üzerinden vermeye devam edecek.
NASIL KULLANILIYOR?
ChatGPT'yi WhatsApp’ta kullanmak isteyenlerin, 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) numarasını kişilerine eklemesi gerekiyor. Bu hizmet, web tabanlı ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor ve WhatsApp üzerinden erişim sağlıyor.
YENİ ÖZELLİKLER YOLDA
ChatGPT desteği, 2024 yılının sonunda WhatsApp’a entegre edildi, ancak başlangıçta sadece metin tabanlı bir kullanım sunuyordu. OpenAI, yakında ücretsiz, Plus veya Pro hesaplarını WhatsApp'a bağlama özelliğinin de kullanıma sunulacağını duyurdu.