Volkswagen'e Porsche Darbesi! Rekor Düşüş Oldu, Bayiler Kapanacak
Volkswagen Grubu’nda yaşanan ekonomik sorunlar, spor otomobil markası Porsche’yi de etkiledi. 2024 yılı araç teslimat sonuçlarını açıklayan Porsche, teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek 310 bin 718’e gerilediğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları yüzde 1 artışla 86 bin 541’e ulaşırken, ana pazarlarından Almanya’da teslimatlar yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu. Bu artış, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan’ın yeni modellerine bağlandı. Ancak, şirketin Çin’deki teslimatları yüzde 28 azalarak 56 bin 887’ye geriledi.
ÇİN’DE BAYİLER KAPANACAK
Şirketin açıklamasına göre, Çin’deki düşüş, bu ülkedeki ekonomik zorluklardan kaynaklanıyor. Porsche, Ekim 2024’te düşük talep nedeniyle Çin’deki bayi ağını küçülteceğini açıklamıştı.
Çin, Porsche’nin toplam teslimatlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Ancak şirket, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında artan gümrük vergisi gerilimlerinden de olumsuz etkileniyor.