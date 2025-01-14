Volkswagen'e Porsche Darbesi! Rekor Düşüş Oldu, Bayiler Kapanacak

Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları yüzde 1 artışla 86 bin 541’e ulaşırken, ana pazarlarından Almanya’da teslimatlar yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu. Bu artış, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan’ın yeni modellerine bağlandı. Ancak, şirketin Çin’deki teslimatları yüzde 28 azalarak 56 bin 887’ye geriledi.