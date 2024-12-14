Volkswagen’den Rakiplerini Alaşağı Edecek Hamle: 2025’e Damgasını Vuracak!
2025 Volkswagen Tiguan, şık tasarımı, güçlü motoru ve ileri teknoloji özellikleriyle otomobil dünyasına adım atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford Kuga ve BYD ATTO 3 gibi rakipleriyle rekabet edebilecek kapasiteye sahip bu SUV, fiyatı ile piyasaları sallayacak. Estetik ve işlevselliği mükemmel bir şekilde harmanlayan yeni Tiguan, otomobil tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı.
YENİ YILDA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
Volkswagen, ABD'nin en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan'ı 2025 yılına yeniliklerle damgasını vuracak şekilde baştan sona yeniledi. Cesur bir dış tasarım, güçlendirilmiş motor seçenekleri ve daha verimli yakıt tüketimi ile karşımıza çıkan Tiguan, gelişmiş iç mekan özellikleri ve teknolojik donanımları ile SUV sınıfında fark yaratıyor.
MODERN TASARIM HARİKASI
Yeni Tiguan, Volkswagen’in MQB evo platformu üzerine inşa edilerek daha sportif bir görünüm kazanmış. Daha kısa bir arka çıkıntı ve uzunlamasına artırılmış dingil mesafesiyle, aracın profili daha atletik hale gelmiş. Önde, belirgin şekilde yükseltilmiş ve güçlü hatlara sahip bir burun tasarımı, daha ince LED farlar ve arka tarafta uzanan ışık barı dikkat çekiyor. Ayrıca, Avocado Green Pearl ve Monterey Blue Pearl gibi canlı renk seçenekleri de araç için oldukça dikkat çekici.
LÜKS İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİSİ
2025 Tiguan, iç tasarımında lüks ve işlevselliği bir araya getiriyor. Gerçek Amerikan ceviz ahşap detayları, zarif deri döşemeler ve geniş bir orta konsol, konforu zirveye taşıyor. Ayrıca, direksiyon kolonuna taşınan vites seçici, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarlanan iki sıralı konfigürasyonu ile iç mekanda geniş bir alan sunuluyor.
GELİŞMİŞ MOTOR VE PERFORMANS
Tiguan, 2.0 litrelik turboşarjlı EA888 motor ile 201 beygir gücü sunuyor. Bu, önceki modelden önemli bir artış anlamına geliyor. Daha hafif bir gövde yapısı ve alüminyum süspansiyon sayesinde, araç hem yakıt verimliliği hem de hızlanma konusunda ciddi bir iyileşme sağlıyor. Yakıt tüketimi verileri henüz açıklanmasa da, bu yeni yapı sayesinde daha verimli bir performans bekleniyor.
İLERİ DÜZEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK
Volkswagen, Tiguan'ı 10.25 inç Dijital Kokpit Pro ve 12.9 inç bilgi-eğlence ekranı gibi gelişmiş teknolojik özelliklerle donatmış. MIB4 bilgi-eğlence sistemi, sezgisel bir kullanım sunarken, beş farklı atmosfer modu ile iç mekandaki aydınlatma ve ses sistemi kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca, IQ.DRIVE® sürücü yardım paketini içeren Tiguan, sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve otomatik park yardımı gibi özelliklerle günlük sürüş deneyimini daha konforlu hale getiriyor.
2025 VOLKSWAGEN TİGUAN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Volkswagen'in 2025 Tiguan modeli, işlevsellik ve güvenliği estetikle birleştirerek SUV segmentinde büyük ilgi görüyor. Fiyatı henüz kesinleşmemiş olsa da, 2025 Volkswagen Tiguan'ın yaklaşık 3 milyon TL'den satışa sunulması bekleniyor.