Volkswagen’den Rakiplerini Alaşağı Edecek Hamle: 2025’e Damgasını Vuracak!

Ford Kuga ve BYD ATTO 3 gibi rakipleriyle rekabet edebilecek kapasiteye sahip bu SUV, fiyatı ile piyasaları sallayacak. Estetik ve işlevselliği mükemmel bir şekilde harmanlayan yeni Tiguan, otomobil tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı.

YENİ YILDA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Volkswagen, ABD'nin en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan'ı 2025 yılına yeniliklerle damgasını vuracak şekilde baştan sona yeniledi. Cesur bir dış tasarım, güçlendirilmiş motor seçenekleri ve daha verimli yakıt tüketimi ile karşımıza çıkan Tiguan, gelişmiş iç mekan özellikleri ve teknolojik donanımları ile SUV sınıfında fark yaratıyor.