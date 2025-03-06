Volkswagen Yeni SUV Modeli Tayron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Tayron'un Fiyatı ve Özellikleri
Volkswagen’in, Touareg'ten sonra Avrupa’da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan Yeni Tayron, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Volkswagen Yeni Tayron'un özellikleri ve Türkiye fiyatı...
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Volkswagen'in Avrupa'da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan Yeni Tayron, Türkiye’de ilk olarak benzinli hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Volkswagen’in son derece geniş yaşam alanı, yüksek bagaj kapasitesi, beş veya isteğe bağlı olarak yedi koltuk ve maksimum 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesiyle dikkat çeken gelişmiş ve çok yönlü SUV modeli olan Yeni Tayron, Türkiye’de ilk olarak 1.5 eTSI 150 PS (110 kW) DSG hafif hibrit turbo benzinli versiyonuyla ve lansmana özel fiyatlarla satılacak.
VOLKSWOGEN TAYRON'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Volkswagen'in SUV segmentindeki yeni lideri Tayron, Touareg ve Tiguan modelleri arasında konumlandırılıyor. Modern tasarımı, yüksek konfor seviyesi ve üst düzey güvenlik donanımları ile dikkat çeken modeli, hem büyük hem de iş dünyası profesyonelleri için ideal bir araç olarak öne çıkıyor.
GÜÇLÜ MOTOR YÜKSEK PERFORMANS
Yeni Tayron, hibrit motor seçeneğinin yanı sıra farklı performans seviyelerinde motor alternatifleri de sunuyor.
1.5 eHybrid 204 PS (150 kW) ve 272 PS (200 kW) şarj edilebilir hibrit versiyonları, 100 km'nin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
2.0 litre turbo dizel (TDI) 193 PS (142 kW) ve 2.0 litre turbo benzinli (TSI) 265 PS (195 kW) seçenekleri , 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor.
Maksimum 2.500 kg römork çekme yapısına sahip olan Yeni Tayron, hem şehir hem de zorlu arazi koşullarında yüksek performans sunuyor.
GENİŞ BAGAJ ALANI BULUNUYOR
SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunan Yeni Tayron, geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle farklı seçenekler sunuyor. Yedi koltuklu versiyonda 850 litre, beş koltuklu versiyonda ise 885 litrelik bagaj hacmi sunan model, tüm koltuklar yatırıldığında 2.090 litreye kadar genişleyen bir yükleme alanına sahip.
Ayrıca bagaj bölümünde standart olarak 12 Volt priz, çanta kancaları sunulurken, Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde 230 Volt priz, yük sabitleme aparatı ve elastik bagaj ağı gibi ekstra donanımlar yer alıyor.
VOLKSWOGEN TAYRON FİYATI NE KADAR?Volkswagen Yeni Tayron'un
Türkiye başlangıç fiyatı 2,3 milyon TL olarak açıklandı. Premium SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunan model, yüksek donanım seviyeleriyle kullanıcılara konfor, gükonfor, güvenlik ve performans bir arada sunuyor. Yüksek performansı, geniş iç hacmi ve ileri teknolojileriyle dikkat çeken SUV modeli, Türkiye'de büyük ilgi görmeye aday.