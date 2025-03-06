Volkswagen Yeni SUV Modeli Tayron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Tayron'un Fiyatı ve Özellikleri

Volkswagen'in Avrupa'da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan Yeni Tayron, Türkiye’de ilk olarak benzinli hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Volkswagen’in son derece geniş yaşam alanı, yüksek bagaj kapasitesi, beş veya isteğe bağlı olarak yedi koltuk ve maksimum 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesiyle dikkat çeken gelişmiş ve çok yönlü SUV modeli olan Yeni Tayron, Türkiye’de ilk olarak 1.5 eTSI 150 PS (110 kW) DSG hafif hibrit turbo benzinli versiyonuyla ve lansmana özel fiyatlarla satılacak.