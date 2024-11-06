Volkswagen Fabrikaları Neden Kapanıyor? Yetkili İsim Açıkladı

CEO OLIVER BLUME'DAN AÇIKLAMA

Alman basınında yer alan röportajında CEO Oliver Blume, Volkswagen'in bugünkü zorluklarının, uzun süredir çözülemeyen yapısal sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. Blume, markanın yeniden güçlenmesi için maliyetleri daha da azaltmaları gerektiğini vurgularken, göreve geldikten sonra personel giderlerinde yüzde 20'lik bir azaltma hedeflediklerini söyledi. Ancak, hedefe tam anlamıyla ulaşamayan şirket, şimdi daha radikal önlemler almak zorunda kaldı.

İŞÇİ SENDİKALARINDAN SERT TEPKİ

Volkswagen’in kapatma kararı, işçi sendikalarının tepkisiyle karşılaştı. Sendika yetkilileri ve işçi temsilcileri, fabrikanın kapanmasını kabul edilemez bulurken, yapılan toplantılar çalışanların "Biz Volkswagen’iz, siz değil!" gibi pankartlarla protestosuna sahne oldu. İşçiler, iş güvencesine dokunulmaması gerektiğini vurgularken, alınan kararın çift standart olduğunu ileri sürdü.