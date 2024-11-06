Volkswagen Fabrikaları Neden Kapanıyor? Yetkili İsim Açıkladı
Volkswagen'in, maliyet düşürme ve tasarruf önlemleri doğrultusunda Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma kararı alması, otomotiv sektöründe yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda yurt dışındaki operasyonlarında küçülmeye gitmişti. Ancak şirket Almanya’daki üretim tesislerini ilk kez kapatma planlarını duyurarak büyük bir adım attı. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde satışları yüzde 8 gerileyen şirketin, yılın ilk dokuz ayında kârlılığı ise yüzde 30 oranında düştü. Bu finansal sıkıntılar, hem sektörde hem de Alman hükümetinde endişelere yol açtı.
Şirketin CEO'su Oliver Blume, fabrikanın kapanma gerekçelerini açıklarken, Volkswagen'in satışlardaki düşüş ve finansal sıkıntılarla başa çıkma amacıyla bu zor kararı aldığını belirtti.
CEO OLIVER BLUME'DAN AÇIKLAMA
Alman basınında yer alan röportajında CEO Oliver Blume, Volkswagen'in bugünkü zorluklarının, uzun süredir çözülemeyen yapısal sorunlardan kaynaklandığını ifade etti. Blume, markanın yeniden güçlenmesi için maliyetleri daha da azaltmaları gerektiğini vurgularken, göreve geldikten sonra personel giderlerinde yüzde 20'lik bir azaltma hedeflediklerini söyledi. Ancak, hedefe tam anlamıyla ulaşamayan şirket, şimdi daha radikal önlemler almak zorunda kaldı.
İŞÇİ SENDİKALARINDAN SERT TEPKİ
Volkswagen’in kapatma kararı, işçi sendikalarının tepkisiyle karşılaştı. Sendika yetkilileri ve işçi temsilcileri, fabrikanın kapanmasını kabul edilemez bulurken, yapılan toplantılar çalışanların "Biz Volkswagen’iz, siz değil!" gibi pankartlarla protestosuna sahne oldu. İşçiler, iş güvencesine dokunulmaması gerektiğini vurgularken, alınan kararın çift standart olduğunu ileri sürdü.
BİR EYALET DEVREYE GİRDİ
Volkswagen'in Almanya’daki bazı fabrikalarının kapatılması, hissedarı olan ve Volkswagen’in istihdamına öncelik veren Aşağı Saksonya eyaleti tarafından da engellenmeye çalışılıyor. Oy haklarının yüzde 20’sine sahip olan eyalet yönetimi, tesislerin kapanmasının Almanya ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle karara karşı çıkıyor.
SEKTÖRDE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
Alman otomotiv devi Volkswagen’in attığı bu adım, sektör genelinde değişim rüzgarlarını hızlandırırken, Blume’un yönetimindeki Volkswagen’in nasıl bir çözüm bulacağı ise büyük bir merak konusu.