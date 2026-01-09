Viski, Votka, Tekila, Bira.. İçkiye Peş Peşe Zam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarıyla birlikte bu dönem sigara ve içkilerde oran yüzde 7,95 olarak belirlendi. Yapılan düzenlemenin ardından içkiye peş peşe zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, Perno ve Diageo gruplarına zamlar geldi.

VİSKİ, VOTKA, TEKİLA, BİRA...

Yeni düzenlemeyle Perno grubundaki Chivas 975 TL ile 8200 TL arasında, Balantine’s Finest İskoç Viskisi 725 TL ile 6100 TL arasında, Jameson İrlanda Viskisi ise 795 TL ile 2 bin 75 TL arasında değişecek.

Ayrıca aynı grup tarafından dağıtımı yapılan votka ve tekila fiyatlarına da zam geldi. Absolut Vodka fiyatları 715 TL ile 3250 TL arasında, Olmeca Gold ise 815 TL ile 1500 TL arasında olacak.

Diğer yandan Diageo grubundaki Johnnie Walker Black Label 750 TL ile 6250 TL arasında değişecek. Aynı grup tarafından dağıtılan Yeni Rakı’nın fiyatı ise 750 TL 1725 TL arasında değişecek.

Tuborg’un son güncellemesi de yayımlandı. Son fiyat artışlarıyla birlikte 50 cl bira fiyatları 100 liralık eşiği aşmış oldu. Güncel listelerde, grup içerisindeki en uygun fiyatlı 50 cl bira 107 TL'den satışa sunuluyor. İthal bira fiyatlarının ise 190 TL seviyelerine kadar yükseldiği görülüyor.

