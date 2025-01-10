Vestel'in Hamlesi Borsayı Karıştırdı! Rekor Artış Oldu
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), İtalya’da Vestel ürün ve hizmetlerinin satışını gerçekleştiren Gruppo Industriale Vesit S.p.A'nın tüm hisselerini satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vestel, 9 Ocak’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Hollanda merkezli dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. aracılığıyla Gruppo Industriale Vesit S.p.A.’nın 120.000 adet payının tamamını satın aldığını duyurdu. Söz konusu hisse devri, her bir payın nominal değeri 1 euro olmak üzere toplam 120.000 euro bedelle gerçekleştirildi. Ödeme, peşin olarak yapıldı ve taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandı.
PAY DEVRİ TAMAMLANDI
İtalya’da faaliyet gösteren Gruppo Industriale Vesit S.p.A., Vestel ürün ve hizmetlerinin satış ve dağıtımını yapıyor. Satın alma işlemiyle birlikte şirketin tüm hak ve borçları da Vestel Holland B.V.’nin kontrolüne geçti. Pay devrinin 9 Ocak 2025 tarihinde tamamlandığı belirtildi.
BORSADAKİ ETKİSİ
Vestel Elektronik, satın alma haberinin ardından Borsa İstanbul’da olumlu bir performans sergiledi. 9 Ocak’ta günü %0,8 artışla 69,5 TL’den kapatan hisse, yıllık bazda %44,8’lik bir artış kaydetti.