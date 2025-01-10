Vestel'in Hamlesi Borsayı Karıştırdı! Rekor Artış Oldu

Vestel, 9 Ocak’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Hollanda merkezli dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. aracılığıyla Gruppo Industriale Vesit S.p.A.’nın 120.000 adet payının tamamını satın aldığını duyurdu. Söz konusu hisse devri, her bir payın nominal değeri 1 euro olmak üzere toplam 120.000 euro bedelle gerçekleştirildi. Ödeme, peşin olarak yapıldı ve taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandı.