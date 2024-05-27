Veriler ortaya koydu, inşaat sektörü güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksi mayısta hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret ve inşaatta azaldı. Böylece sektörler arasında inşaat sektörü yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini alarak kötümserliği işaret etti.

Son Güncelleme:
Veriler ortaya koydu, inşaat sektörü güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mayısta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP GERİLEDİ

Hizmet sektöründe mayısta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,6 gerilerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış gösterdi.

Veriler ortaya koydu, inşaat sektörü güven vermedi! - Resim : 1

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,7, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 gerileme oldu.

GÜVEN ENDEKSİ

Öte yandan güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İnşaat TÜİK
Son Güncelleme:
Kent yoksulları için askıda yemek projesi başlıyor Askıda yemek projesi başlıyor
Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun! Astrolog Meral Güven, sarı lacivertlileri kızdırdı: Beter olun!