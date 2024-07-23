Veriler Ortaya Koydu, Ekonomi Tepetaklak Oldu!

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

Son Güncelleme:
Veriler Ortaya Koydu, Ekonomi Tepetaklak Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi haziran ayı sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks Haziran'da 78,3’den 75,9'e düştü.

Veriler Ortaya Koydu, Ekonomi Tepetaklak Oldu! - Resim : 1

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63,8'den 60,4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TÜİK Merkez Bankası Türkiye ekonomisi
Son Güncelleme:
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
Borsada Gözler Faiz Kararında Borsada Gözler Faiz Kararında
Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor
Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekilin Kendi Şirketi 3, Eşinin Şirketi 5 Yıldır Vergi Vermiyor AKP'li Vekilin Kendisinin ve Eşinin Şirketi Vergi Vermiyor
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!