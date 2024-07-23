Veriler Ortaya Koydu, Ekonomi Tepetaklak Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi haziran ayı sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi, Haziran ayında 78,3 iken Temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks Haziran'da 78,3’den 75,9'e düştü.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63,8'den 60,4'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem