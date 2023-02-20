TÜİK'e göre, fiyat artışına rağmen enflasyon geriledi

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARINDAKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 10,36

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,36 ile fiyat artışının en çok olduğu sektörler oldu. Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,09, tütün ürünleri yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler arasında yer aldı.