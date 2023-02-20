TÜİK'e göre, fiyat artışına rağmen enflasyon geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,00 arttı. Ocak ayındaki yüzde 4’lük fiyat artışına rağmen baz etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 50,98‘e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni bugün açıkladı. Buna göre; ocak ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,00 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,98 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 91,79 oldu.
Ocak ayındaki yüzde 4’lük fiyat artışına rağmen baz etkisiyle YD-ÜFE’de gerileme gözlenen veriler şöyle:
ENERJİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 10,09 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,18, imalatta yüzde 4,01 artış fiyat artışı oldu. Ara malında yüzde 3,27, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,41, enerjide yüzde 10,09, sermaye malında yüzde 4,18 oranında aylık fiyat artışı gözlendi.
TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARINDAKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 10,36
Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,36 ile fiyat artışının en çok olduğu sektörler oldu. Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,09, tütün ürünleri yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler arasında yer aldı.
ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 80,77 ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,09, imalatta yüzde 51,09 artış yaşandı.