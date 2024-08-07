Veri Ödemelerinde Yeni Dönem: Kurala Uymayanlara 20 Milyon Lira Ceza Kesilecek

Türkiye'de vergi cezalarıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, vergi kaçakçılığına karşı daha sert önlemler alınacak ve uyulmayan kurallar için 20 milyon lira gibi yüksek cezalar uygulanacak. Bu adımlar, vergi adaletini sağlamayı ve hazine gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem