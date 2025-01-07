Vergisi Düşük Araba Pazarı Ele Geçirdi! Otomobil Satışlarında Cumhuriyet Tarihi Rekoru: İşte 2024'ün En Çok Satan Araçları

2023 yılında tüm zamanların en yüksek araç satış rakamına ulaşarak rekor kıran otomotiv sektörü, 2024’e temkinli başlasa da yıl sonunda tahminlerin aksine tarihi zirvesini bir üst seviyeye taşıdı. 2024 yılında toplam araç satışları yüzde 0,48 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı ve 2023’teki 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek araç satış rakamlarını gerçekleştiren sektör, 2024 yılını da zirvede tamamlayarak büyüme ivmesini sürdürmüş oldu.

VERGİ ORANI DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 543 bin 427 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 56,8 pay, 556.548 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 adet satış ile Sedan, yüzde 16,8 pay ve 164.443 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 588 bin 914 adetle %60,1 pay, hibrit otomobil satışları 184 bin 177 adetle yüzde 18,8 pay, elektrikli otomobil satışları 105 bin 315 adetle yüzde 10,7 pay ve dizel otomobil satışları 95 bin 985 adetle yüzde 9,8 pay, otogazlı otomobil satışları 5 bin 950 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

FIAT ÜST ÜSTE 6. KEZ LİDER

Toplam satışlarda 2024 yılının zirvesinde 138.749 adetle yine Fiat yer aldı. Son yıllarda satışları düşse de Fiat 2019 yılında bu yana 6. kez üst üste otomobil ve hafif ticari toplam satışlarda liderliği bırakmayarak tarihte bir ilke imza attı. Aralık ayında toplam satışlarda zirvede yer alan Renault, 2024 toplamında ise az farkla yine 2. sırada yer aldı. Ayrıca Aralık ayında BYD ise listeye 8. sıradan giriş yaptı.

EGEA, 9 YILDIR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Tofaş tarafından Bursa'da üretilen Fiat Egea Sedan 2024'te de Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. Böylece üst üste 9. kez zirvedeki yerini korudu. 2025 yılını da zirvede tamamlarsa bu tacı 10. kez giymiş olacak. Bu arada eğer bir uzatma olmazsa Egea'nın üretimi 2025 sonunda bitecek.

Diğer taraftan 2024'te en çok satılan 10 otomobilin 7'si Türkiye'de üretilen modellerden oluştu. Aralıkta aylık bazda ise zirveyi Clio aldı, Egea ikinci sırada yer aldı.

OTOMOBİLİN ZİRVESİNDE RENAULT VAR

Renault, 2024 yılında 117.919 adet otomobil satışıyla 2023'ten sadece 481 adet fazla satarak ilk sırada yer aldı. Böylece Renault otomobil satışlarında son 2 yılın birincisi Fiat'ı geçerek zirveye çıktı. Fiat ikinci sırada yer aldığı listede, VW üçüncü Hyundai ise dördüncü sırada yer aldı. Ek vergi nedeniyle son aylarda satışları düşse de Çinli Chery 2024 yılını önemli markalaro geride bırakarak 5.sırada tamamladı. Demek ki ek ve gelmese ilk 4 garantiydi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞINDA BİR İLK

EBS Danışmanlık’ın verilerinde elektrikli otomobilde de rekor geldi ve satışlar 100 bin adede dayandı. 2024 yılı toplamında yüzde 51,75 artışla 99.489 adet elektrikli otomobil satıldı. Payı ise ilk kez yüzde 10'u aşarak yüzde 10.15 oldu. Aralık özelinde ise elektrikli otomobil satışları yüzde 91 artışla 21.598 adede ulaşarak yüzde 16'lık paya çıktı. Yani 2024'te her satılan 100 otomobilden 10'u, Aralıkta ise 16'sı elektrikli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi