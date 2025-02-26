Vergiden Kaçışın Yeni Yolu! Esnaftan Akılalmaz Yöntem: IBAN ile Ödemede 'Gün Parası' Kılıfı

PAZARDA BİLE BUNU İSTİYORLAR

Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Farklı İBAN'lar veriyorlar işte kız kardeşime gönder eşime gönder gibi. Ben de göndermiyorum. Pazarda da bunu istiyorlar. Direkt İBAN'a istiyorlar" dedi.

Bir esnaf ise "Yaptırımlar olduğu için araştırmaya giriyor. Bize muhasebecilerimiz haber veriyor. Devlet yasakladı diye İBAN asla almıyoruz" açıklamasını yaptı.