Vergiden Kaçışın Yeni Yolu! Esnaftan Akılalmaz Yöntem: IBAN ile Ödemede 'Gün Parası' Kılıfı
Vergi vermek istemeyen esnafın bulduğu yöntem 'pes' dedirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'IBAN' denetimlerini artırmasının ardından esnaf kendi banka hesaplarını kullanmak yerine, eşlerine ya da annelerine ait hesaplar üzerinden ödeme almaya başladı. Bu ödemelerin açıklama kısmına ise "gün parası" gibi ifadeler yazılarak maliyenin dikkatinden kaçılmaya çalışılıyor.
Kaynak: Kanal D
Maliye'nin 'IBAN' denetimleri sonrası ceza korkusu yaşayan bazı esnaflar yeni bir yöntem buldu. Vergi vermek istemeyen esnaf artık kendi IBAN numarasını paylaşmak yerine aile üyelerinin hesap bilgilerini müşterilerle paylaşmaya başladı. Bu ödemelerin açıklama kısmına ise "gün parası" gibi ifadeler yazıldığı öğrenildi. Ticari işlemleri gizlemeye yönelik bu hamleye karşı ise uzmanlar uyarıda bulundu.
PAZARDA BİLE BUNU İSTİYORLAR
Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Farklı İBAN'lar veriyorlar işte kız kardeşime gönder eşime gönder gibi. Ben de göndermiyorum. Pazarda da bunu istiyorlar. Direkt İBAN'a istiyorlar" dedi.
Bir esnaf ise "Yaptırımlar olduğu için araştırmaya giriyor. Bize muhasebecilerimiz haber veriyor. Devlet yasakladı diye İBAN asla almıyoruz" açıklamasını yaptı.
UZMANLAR RİSKLİ BULUYOR
Uzmanlar ise bu yöntemlerin çok riskli olduğunu vurguluyor. Para akışı olmayan bir hesaba ani bir şekilde ödeme yapılmasının, o hesabın maliye tarafından şüpheli olarak değerlendirilmesine neden olabileceği ifade ediliyor. Vergi uzmanı Muhammet Bayram, "Bir hesaba sürekli olmayan bir para akışı başlarsa, bu durum Maliye'nin radarına takılır. Hem esnaf hem de müşteriler bu sebeple soruşturma altına alınabilir. Özellikle kara para aklamaya yönelik şüpheler doğarsa, oraya yapılan ödemeler de sorgulanabilir" diyerek bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti." diyerek bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.