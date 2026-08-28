Vergi ve SGK Borcu Olan Esnafa Özel Faiz İndirimli Yeni Kredi Paketi

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Ticaret Bakanlığı, vergi ve sosyal güvenlik primi (SGK) borcu bulunması sebebiyle Halkbank’ın Hazine destekli kredilerinden mahrum kalan esnaf ve sanatkarlar için can suyu niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’da değişiklik yapıldı.

BORÇSUZLUK ŞARTI TARİH OLDU

Yapılan yeni düzenleme ile, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunması nedeniyle mevcut borçsuzluk şartını sağlayamayan esnaf ve sanatkarların da belirli şartlar çerçevesinde Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinden yararlanabilmelerine imkan sağlandı.

Düzenleme öncesinde, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve bu borçları yapılandırılmamış ya da taksitlendirilmemiş olan bir kısım esnaf ve sanatkar, Hazine faiz destekli kredi kullanımında aranan borçsuzluk şartını sağlayamadıkları için kredi imkanlarından yararlanamıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte, söz konusu esnaf ve sanatkârların krediye erişiminin tamamen engellenmesi yerine, farklılaştırılmış Hazine faiz indirim oranları uygulanarak destekli kredi kullanabilmelerinin önü açıldı.

YENI FAİZ İNDİRİM ORANLARI VE YILLIK MALİYETLER

Vergi veya sosyal güvenlik prim borcu nedeniyle genel kredi kullanım şartlarını sağlayamayan esnaf ve sanatkârların kullanacağı kredilerde Hazine faiz indirim oranları yeniden belirlendi.

Buna göre, Genel Yatırım ve İşletme Kredileri’nde yüzde 50 olan faiz indirimi yüzde 40’a çekilirken, mevcut cari faiz oranları esas alındığında yıllık finansman maliyeti yüzde 24 olacak.

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslekler ile Usta Girişimci ve Genç Girişimciler için yüzde 100 olan faiz indirimi yüzde 80’e, Onaylı Proje ve Teknik Destek Programı Katılımcıları için yüzde 60 olan faiz indirimi ise yüzde 48’e indirilecek.

Bu kapsamda söz konusu kredilerin yıllık finansman maliyetleri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 20,8 olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların Hazine faiz destekli kredi sisteminin tamamen dışında kalmasının önüne geçilerek, belirlenen yeni oranlar üzerinden destekli kredi kullanabilmelerine imkan sağlanacak.

HEM FİNANSMAN HEM BORÇ ÖDEME DESTEĞİ

Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarların bir taraftan finansmana erişiminin sürdürülmesi, diğer taraftan kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesinin desteklenmesi amacıyla yeni bir mekanizma oluşturuldu.

Bu kapsamda, vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ve söz konusu borçları için herhangi bir yapılandırma veya taksitlendirme imkanından yararlanmayan esnaf ve sanatkarların, belirlenen özel faiz indirim oranları üzerinden Hazine faiz destekli kredi kullanabilmelerine imkan tanındı.

17 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenleme ile vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin devam ettirilmesi, kredi imkanlarından yararlanabilmelerinin kolaylaştırılması ve kamuya olan borçlarının ödenmesinin desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA