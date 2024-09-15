Vergi Uzmanı Tek Tek Hesapladı: 1 Paket Sigaranın Vergisi Dudak Uçuklattı
Sigara ve tütün ürünleri üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile maktu vergi tutarlarına ilişkin yeniden düzenleme yapılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV oranlarına ilişkin yeniden yapılan değişiklikle birlikte, sigara üzerindeki nispi ÖTV oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi. Aynı zamanda, paket başına alınan maktu vergi tutarı da 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, bu düzenlemeyle sigaradaki vergi oranlarını hesapladı.
VERGİSİ DUDAK UÇUKLATTI
Bingöl’ün hesaplamalarına göre, satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın vergileri 51,85 TL'yi bulurken, satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın vergileri 56,91 TL’ye, satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın vergileri ise 63,93 TL’ye çıkıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, sigara fiyatlarında ve vergi yükünde önemli değişiklikler yaşandı.