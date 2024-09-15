Vergi Uzmanı Tek Tek Hesapladı: 1 Paket Sigaranın Vergisi Dudak Uçuklattı

VERGİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Bingöl’ün hesaplamalarına göre, satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın vergileri 51,85 TL'yi bulurken, satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın vergileri 56,91 TL’ye, satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın vergileri ise 63,93 TL’ye çıkıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, sigara fiyatlarında ve vergi yükünde önemli değişiklikler yaşandı.