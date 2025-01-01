Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den Milyonları İlgilendiren Haber! Net Oran Verdi

“ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR YAPIYOR”

Bingöl, enflasyon karşısında özellikle asgari ücretli, emekli ve dar gelirli kesimlerin ağır bir yük altında kaldığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu ülkede enflasyonla mücadele ediliyor, ancak bu mücadeleyi işçi, memur, emekli ve asgari ücretli gibi dar gelirli vatandaşlar yapıyor. Onların mücadele ettiği şey, bu gelirle hayatta kalabilmek."