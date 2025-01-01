Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den Milyonları İlgilendiren Haber! Net Oran Verdi
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni vergi artışlarını ve emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.
Kaynak: SZC TV
Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına katılan Bingöl, enflasyonla mücadelenin dar gelirli vatandaşların omuzlarına yüklendiğini belirterek, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.
“ENFLASYONLA MÜCADELEYİ DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR YAPIYOR”
Bingöl, enflasyon karşısında özellikle asgari ücretli, emekli ve dar gelirli kesimlerin ağır bir yük altında kaldığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu ülkede enflasyonla mücadele ediliyor, ancak bu mücadeleyi işçi, memur, emekli ve asgari ücretli gibi dar gelirli vatandaşlar yapıyor. Onların mücadele ettiği şey, bu gelirle hayatta kalabilmek."
EMEKLİYE ZAM YÜZDE 15-16 SEVİYESİNDE KALACAK
Bingöl, son dönemde birçok kalemde yüzde 44’e yakın vergi artışı yapılırken, asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış sağlandığını vurguladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ise yalnızca yüzde 15-16 seviyesinde olacağını dile getiren Bingöl, bu durumun toplumsal huzuru zedeleyebileceği uyarısında bulundu.
“Bu politikalar, bilinçli bir şekilde halkı yoksullaştırmak ve sosyal yardıma muhtaç hale getirmek değil midir?” diye soran Bingöl, gelir dağılımındaki adaletsizliğin artmasının tehlikelerine dikkat çekti.
AKARYAKIT VERGİLERİ YİNE ARTTI
Akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına da değinen Bingöl, benzinde litre başına alınan ÖTV'nin 11,29 liradan 11,98 liraya, motorinde ise 10,59 liradan 11,23 liraya yükseldiğini açıkladı. Bu artışların KDV ile birlikte pompaya yansımasının benzinde 83 kuruş, motorinde ise 77 kuruş olacağını söyledi.
“Akaryakıt gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ÖTV’yi 1,5 yıl önce otomatik artışa bağladınız. Şimdi bu vergiyi yüzde 6 daha artırıyorsunuz” diyerek uygulamayı eleştirdi.
“DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, VERECEĞİNE KARGA”
Vergi politikalarındaki çelişkilere dikkat çeken Bingöl, "Politika faizini yüzde 47,5’e düşürüyorsunuz ancak vatandaştan alacaklarda yüzde 54 gecikme faizi uyguluyorsunuz. Faiz, sadece vatandaşa mı var?" diyerek hükümetin tutumuna tepki gösterdi.