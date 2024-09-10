Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Kara Haberi Verdi: Rekor Artış Olacak

Bingöl, yaptığı açıklamada, 2023 yılında ortalama dolar kuru üzerinden kişi başına 2 bin 222 dolar vergi ödendiğini, bu rakamın 2027 yılında 3 bin 731 dolara çıkacağını ifade etti. Bu artışın OVP’ye göre yüzde 68 oranında olacağını belirten Bingöl, milli gelirdeki artışın ise yüzde 54'te kalacağını söyledi.