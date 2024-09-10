Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Kara Haberi Verdi: Rekor Artış Olacak
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda vatandaşın vergi yükünün artacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl'ün Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine dayandırdığı veriler, kişi başına düşen vergi miktarının dolar bazında yüzde 68 oranında artacağını gösteriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Orta Vadeli Program kapsamında yapılan planlamalara göre, vatandaşların ödediği vergilerdeki artış, milli gelirdeki büyümeyi geride bırakacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gelecek dört yılda kişi başına ödenecek vergi miktarının önemli ölçüde yükseleceğini belirtti.
Bingöl, yaptığı açıklamada, 2023 yılında ortalama dolar kuru üzerinden kişi başına 2 bin 222 dolar vergi ödendiğini, bu rakamın 2027 yılında 3 bin 731 dolara çıkacağını ifade etti. Bu artışın OVP’ye göre yüzde 68 oranında olacağını belirten Bingöl, milli gelirdeki artışın ise yüzde 54'te kalacağını söyledi.
OVP hedeflerine göre, vatandaşın vergi yükünün önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.