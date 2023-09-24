Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, beklediği rakamları paylaşarak Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini aktardı.
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre Bingöl, yerel seçime kadar anestezik boyutu yüksek dolaylı vergi artışlarıyla devam edileceğini söyledi.
'ZAMLARI İLİKLERİMİZE KADAR HİSSEDECEĞİZ'
Asıl sıkı maliye tedbirlerinin seçim sonrasında olacağını belirten Bingöl, "Canımız fena yanacak, zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz. En büyük mali tedbir olarak, çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak" dedi.
'BİZLER DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEĞİZ'
"Bütçedeki delik büyük diyeceğim ama ortada bütçe falan kalmamış" diyen Bingöl, şunları söyledi:
"Orta Vadeli Program'a (OVP) göre önümüzdeki dört yılda toplanması hedeflenen vergi 32.5 trilyon lira, hedeflenen bütçe açığı 7.9 trilyon lira, ödenmesi hedeflenen faiz gideri ise 6 trilyon lira.