Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi

'BİZLER DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEĞİZ'

"Bütçedeki delik büyük diyeceğim ama ortada bütçe falan kalmamış" diyen Bingöl, şunları söyledi:

"Orta Vadeli Program'a (OVP) göre önümüzdeki dört yılda toplanması hedeflenen vergi 32.5 trilyon lira, hedeflenen bütçe açığı 7.9 trilyon lira, ödenmesi hedeflenen faiz gideri ise 6 trilyon lira.