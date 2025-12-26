VEPARA'ya 'Kara Para' Soruşturması! 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlattı. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi

Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından elektronik ödeme şirketlerine yönelik kara para soruşturmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sistemi şirketi hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi.

Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

