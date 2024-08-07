Vatandaşlar Borç Kıskacında: Yasal Takibe Takılanların Sayısında Rekor Artış!

Vatandaşlar borç batağında yaşamaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ve Şimşek vergileri altında ezilen halk, düşük ücretle birlikte geçinmeye çalışırken hayatta kalmak için borç batağında saplanma durumunda kalıyor.

CNBC-e’de yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe intikal eden kişi sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu.

YARIM MİLYONU AŞKIN KİŞİ YASAL TAKİBE TAKILDI

TBB’nin yaptığı açıklamada, bu kişilerin 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödememiş kişiler, 142 bin 28'i bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden oluştu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-haziran döneminde 645 bin kişi olurken, aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 536 bin kişi oldu.

Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu. Risk Merkezi verilerine göre, haziran itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artış ile 77 milyar TL olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem