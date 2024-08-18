Vatandaş Yoksulluğa Mahkum Edildi: Türkiye'de 3,7 Milyon Aile Sosyal Yardımla Yaşıyor

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken vatandaş yoksulluğa mahkum oldu. Vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısında çarpıcı artış yaşandı.

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Vatandaş Yoksulluğa Mahkum Edildi: Türkiye'de 3,7 Milyon Aile Sosyal Yardımla Yaşıyor

Aile Bakanlığı’ndan düzenli sosyal yardım alan hane sayısı belli oldu. Veriler, yoksulluk tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Haziran 2024 döneminde düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısını paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre, “Türkiye’nin uçuşa geçeceği” iddia edilen 2018 yılı itibarıyla yoksulluk uçtu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2018 yılında 2 milyon 588 bin 969 olan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı, 2024 yılının ilk yarısında 3 milyon 786 bin 109’a kadar çıktı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim ise şöyle:

2018: 2 milyon 588 bin 969

2019: 2 milyon 501 bin 106

2020: 2 milyon 450 bin 80

2021: 2 milyon 476 bin 457

2022: 3 milyon 780 bin 424

2023: 4 milyon 444 bin 73

2024 (Ocak-Haziran): 3 milyon 786 bin 109

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra, elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısında da çarpıcı artış yaşandı. 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı, Haziran 2024 itibarıyla kayıtlara, 3 milyon 687 bin 498 olarak geçti.

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