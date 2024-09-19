Vatandaş Nakit Bulamadı, Kartlı Harcamalar Patladı! Bir Yılda Yüzde 78'lik Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kart kullanımında dikkat çekici bir artış yaşandı. Toplamda 125,9 milyon kredi kartı, 191,7 milyon banka kartı ve 101,3 milyon ön ödemeli kart bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 13, banka kartı sayısında yüzde 5, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22 oranında artış kaydedildi. Böylece toplam kart sayısı 418,9 milyona ulaşarak, yüzde 11'lik bir büyüme gösterdi.

KARTLI HARCAMALAR REKOR KIRDI

Ağustos ayında kartlarla yapılan harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artış göstererek toplamda 1 trilyon 420,6 milyar TL'yi buldu. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 1.192,4 milyar TL’ye ulaşırken, banka kartlarıyla 200,4 milyar TL, ön ödemeli kartlarla ise 27,8 milyar TL harcandı. Kredi kartı harcamalarında yüzde 83, banka kartı harcamalarında yüzde 48, ön ödemeli kart harcamalarında ise yüzde 104'lük artış dikkat çekti.

KARTLI ÖDEME SAYILARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Toplam kartlı ödeme adedi, geçen yıla göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme sayısı 927,4 milyon, banka kartlarıyla yapılan ödemeler 556,1 milyon ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 114,5 milyon adet olarak gerçekleşti. Kredi kartı işlemlerinde yüzde 15, banka kartı işlemlerinde yüzde 3, ön ödemeli kart işlemlerinde ise yüzde 32 oranında büyüme gözlemlendi.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER ARTIŞTA

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de önemli bir artış gösterdi. Ağustos 2023’e kıyasla yüzde 78’lik bir büyümeyle 413,3 milyar TL’ye ulaşan bu ödemeler, toplam kartlı ödemelerin yüzde 28'ini oluşturdu. İnternetten yapılan işlem adedi ise yüzde 6 artarak 217,9 milyon adede çıktı.

Türkiye’deki bu hızlı kart kullanım artışı, hem dijitalleşmenin etkisini hem de nakit kullanımından kartlı ödeme sistemlerine doğru kayışı açıkça gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem