Van'da Hasadı İlk Defa Yapıldı Altından Daha Değerli: Kilosu 600 Bin Liraya Satılıyor

Nohutçu, safranın ekonomik getirisi hakkında ise şu bilgileri verdi: “160 bitkiden sadece bir gram safran elde ediliyor. Bir kilogram safran için dört dekarlık bir alanın ekilmesi gerekiyor. Dış piyasada kilogramı 10-15 bin dolara satılan safran, Türkiye’de 400-600 bin TL arasında alıcı buluyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi yüksek rakımlı bölgeler bu bitkinin yetiştiriciliği için ideal. Çiftçilerimizin bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyoruz. Safran, gıda ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahip.”