Van'da Hasadı İlk Defa Yapıldı Altından Daha Değerli: Kilosu 600 Bin Liraya Satılıyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, "altın bitki" olarak bilinen safranın ilk defa hasadını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Deneme ekimleri sonucunda safranın, Van’ın iklimine uyum sağladığı tespit edildi. Piyasa değeri 400 ile 600 bin TL arasında değişen bu değerli bitkinin ekiminin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Ziraat Fakültesi, katma değeri yüksek ürünlerin bölgedeki çiftçilerle buluşmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında üniversite kampüsünde tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kurdu. Burada kekik, nane, oğul otu gibi birçok bitkiyi yetiştiren akademisyenler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safran için de çalışmalar başlattı.
SAFRANIN ÖZELLİKLERİ VE POTANSİYELİ
2014'te “milli bitki” unvanı alan Türkiye safranı, renk ve aroma açısından uluslararası standartlarda tanınmış bir çeşit. Uzmanlar, altı yıl süren çalışmalarla safranın adaptasyon sürecini ve verimliliğini izleyerek bitkinin Van'ın yüksek rakımlı coğrafyasına uygun olduğunu tespit etti. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde geniş kullanım alanı bulunan safranın hasadı, Van’da ilk kez yapıldı.
“ÇİFTÇİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, 50 soğanla başlanan deneme ekiminde 3 bin soğana ulaştıklarını belirtti. Nohutçu, "Van’da ilk defa safran üretimi denendi ve olumlu sonuçlar alındı. Bitkinin kendini hızla çoğaltma özelliği, çiftçilerimiz için büyük bir avantaj. Elde edilen verim oldukça iyi" dedi.
Nohutçu, safranın ekonomik getirisi hakkında ise şu bilgileri verdi: “160 bitkiden sadece bir gram safran elde ediliyor. Bir kilogram safran için dört dekarlık bir alanın ekilmesi gerekiyor. Dış piyasada kilogramı 10-15 bin dolara satılan safran, Türkiye’de 400-600 bin TL arasında alıcı buluyor. Van, Ağrı ve Hakkari gibi yüksek rakımlı bölgeler bu bitkinin yetiştiriciliği için ideal. Çiftçilerimizin bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyoruz. Safran, gıda ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahip.”