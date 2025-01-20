Valizini Alan Akın Akın Türkiye'ye Geliyor: Sayıları 11 Milyonu Oldu
Valizini alan akın akın Türkiye'ye geliyor. Turizm Databank’ın verilerine göre, 2024 yılının ilk 11 ayında Almanya'dan Türkiye'ye 11 milyon kişi geldi.
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Valizini alan akın akın Türkiye'ye geliyor. Türkiye, Alman turistlerin gözde destinasyonları arasında zirvede yer alıyor. Turizm Databank'ın verilerine göre, 2024 yılının ilk 11 ayında 11 milyon Alman vatandaşı tatil için Türkiye'yi tercih etti. Bu sayı, Almanların yurt dışına yaptığı toplam seyahatlerin yaklaşık %12,5'ine denk geliyor.
TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Almanlar, 2024 yılında en çok İspanya'yı ziyaret ederken, Türkiye ikinci sırada yer alarak popülerliğini bir kez daha kanıtladı. İtalya ise üçüncü sırada yer alarak Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yerini aldı.
Veriler, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve İtalya’nın turist sayısında hızlı bir büyüme yaşadığını gösteriyor. Sadece Avrupa değil, Afrika ülkeleri de turizmde önemli bir büyüme kaydetti. Özellikle Fas ve Tunus, artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti.