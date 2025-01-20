Valizini Alan Akın Akın Türkiye'ye Geliyor: Sayıları 11 Milyonu Oldu

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Almanlar, 2024 yılında en çok İspanya'yı ziyaret ederken, Türkiye ikinci sırada yer alarak popülerliğini bir kez daha kanıtladı. İtalya ise üçüncü sırada yer alarak Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yerini aldı.