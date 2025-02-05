Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı
Bayburt Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ustaların yetki belgesi olmadan çalışmasının tamamen yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Bayburt Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28. madde kapsamında yetki belgesi bulunmayan inşaat ustalığı ile ilgili yasal düzenlemenin başlatılacağını duyurdu. 28 Ocak 2025 tarihli ve 11609632 sayılı yazıyla yapılan açıklamada, inşaat sektöründe çalışan ustaların yetki belgesine sahip olması zorunlu hale getirildiği belirtildi.
HERKESİN O BELGEYİ ALMASI ZORUNLU
Yetki belgesi olmayan ustaların çalıştırılmasının yasaklandığı vurgulanarak, yapı sahiplerinin, müteahhitler ve yapı denetimlerinin, çalışan ustaların yetki belgelerinin kontrol edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Belgesiz çalışanların tespit edilmesi halinde, bu durumun en geç 6 iş günü içinde ilgili idareye bildirilmesi gerektiği bildirildi.
PARA CEZASI KESİLECEK
Yetki belgesi olmayan ustaların çalıştırılmasıyla sorumluluğun yapı sahiplerinin, müteahhitler ve yapı denetimlerinin parafinde dikkat edilmesi sırasında, denetimlerde kanuna aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar ve cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
VALİLİK RESMEN YASAKLADI
Konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada, "Yetki belgesi bulunmayan inşaat ustalarının bir an önce belgelerini almaları büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde yetki belgesi olmadan herhangi bir inşaatta çalışmaları mümkün olmayacaktır ve hem kendileri hem de çalıştıranlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. İlgili tüm tarafların yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.