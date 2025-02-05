Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı

Bayburt Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28. madde kapsamında yetki belgesi bulunmayan inşaat ustalığı ile ilgili yasal düzenlemenin başlatılacağını duyurdu. 28 Ocak 2025 tarihli ve 11609632 sayılı yazıyla yapılan açıklamada, inşaat sektöründe çalışan ustaların yetki belgesine sahip olması zorunlu hale getirildiği belirtildi.

HERKESİN O BELGEYİ ALMASI ZORUNLU

Yetki belgesi olmayan ustaların çalıştırılmasının yasaklandığı vurgulanarak, yapı sahiplerinin, müteahhitler ve yapı denetimlerinin, çalışan ustaların yetki belgelerinin kontrol edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Belgesiz çalışanların tespit edilmesi halinde, bu durumun en geç 6 iş günü içinde ilgili idareye bildirilmesi gerektiği bildirildi.