Valilik Alarm Verdi: 12 Şehirde İçme Suları Yasaklandı

Valilik açıklamasında, bazı bölgelerde PFAS oranının litre başına 100 nanogram olan yasal sınırı 27 kat aştığı ifade edildi. Bu durum, uzun süredir süregelen bir çevre kirliliğinin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

"YILLARDIR GÖRMEZDEN GELİNEN TEHLİKE"

Malandry Belediye Başkanı Annick Dufils, yaşananları “tam bir sağlık skandalı” olarak değerlendirdi. Dufils, “En az 25 yıldır süren bir kirliliğin faturasını halk olarak ödüyoruz” ifadelerini kullandı.