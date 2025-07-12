Valilik Alarm Verdi: 12 Şehirde İçme Suları Yasaklandı
Fransa'nın Ardennes bölgesinde musluk suyunda tespit edilen yüksek PFAS seviyesi, 12 şehirde içme suyunun yasaklanmasına neden oldu. Uzmanlar, halk sağlığı açısından ciddi risklere dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı33'de yer alan habere göre, Fransa’nın kuzeydoğusunda yer alan Ardennes bölgesinde musluk suyunda tehlikeli seviyede PFAS (per- ve poliflorlu alkil maddeler) tespit edilmesi üzerine, 12 yerleşim yerinde içme suyu kullanımı valilik kararıyla yasaklandı.
Ardennes Valiliği tarafından alınan ve 10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yasak, bölgede halk sağlığını korumaya yönelik acil bir önlem olarak hayata geçirildi. Benzer bir kararın, 5 Temmuz'dan bu yana Meuse bölgesindeki dört şehirde de uygulandığı biliniyor.
Valilik açıklamasında, bazı bölgelerde PFAS oranının litre başına 100 nanogram olan yasal sınırı 27 kat aştığı ifade edildi. Bu durum, uzun süredir süregelen bir çevre kirliliğinin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.
"YILLARDIR GÖRMEZDEN GELİNEN TEHLİKE"
Malandry Belediye Başkanı Annick Dufils, yaşananları “tam bir sağlık skandalı” olarak değerlendirdi. Dufils, “En az 25 yıldır süren bir kirliliğin faturasını halk olarak ödüyoruz” ifadelerini kullandı.
PFAS NEDİR?
1950’lerden bu yana sanayi ve tüketim ürünlerinde yaygın olarak kullanılan PFAS maddeleri; yapışmaz mutfak gereçleri, su geçirmez giysiler ve kozmetiklerde bulunuyor. Ancak bu maddeler çevrede kolayca çözünmeyip, toprak ve suya karıştığında kalıcı hale geliyor.
Bilim insanları, PFAS maddelerinin vücutta birikerek kanser riskini artırabileceğini, kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini, doğurganlığı olumsuz etkileyebileceğini ve bebek gelişiminde sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.