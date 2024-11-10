Vakıfbank'tan Borcu Olanlara Önemli Uyarı: Bunu Yapmayan Kapsam Dışı Kalacak
VakıfBank, kredi kartı borcu olanlar için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kart sahipleri, asgari ödeme tutarını ödedikten sonra kalan borçlarını 2 veya 4 aya kadar erteleme imkânına sahip olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank, kredi kartı borcu olanlar için yeni bir kampanya duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borcunu yönetmekte zorlananlar için esneklik sağlayan bu uygulama, ödeme yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Vakıfbank, asgari ödeme tutarını gerçekleştiren kart sahiplerinin kalan borçlarını 2 veya 4 ay erteleme seçeneği sunduğunu belirtti. Bu imkan, aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla sunulacak
SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT
Kampanyadan yararlanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.
Kredi kartı ekstre erteleme hizmetine başvurmak isteyenlerin, son dönem hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihinden en geç bir gün öncesine kadar talepte bulunması ve en az asgari tutarın ödenmiş olması şartı getirildi.
KAPSAM DIŞINDALAR
Ekstre erteleme uygulaması, belirli harcamalar için geçerli değil. Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ürünleri, yurt dışı harcamalar, çok katlı mağazalardan yapılan alışverişler, yemek, gıda, alkollü içecek, kozmetik, akaryakıt ve ofis malzemeleri gibi somut mal veya hizmet içermeyen alımlar erteleme veya taksitlendirme kapsamı dışında bırakıldı.
Ekstre erteleme hizmeti, kart başına yılda en fazla dokuz kez kullanılabilirken, ardışık kullanımda da aynı sınırlama geçerli olacak. Bu esneklik, özellikle ödeme güçlüğü çekenler için finansal rahatlama sağlamayı amaçlıyor.