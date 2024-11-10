Vakıfbank'tan Borcu Olanlara Önemli Uyarı: Bunu Yapmayan Kapsam Dışı Kalacak

Vakıfbank, kredi kartı borcu olanlar için yeni bir kampanya duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borcunu yönetmekte zorlananlar için esneklik sağlayan bu uygulama, ödeme yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Vakıfbank, asgari ödeme tutarını gerçekleştiren kart sahiplerinin kalan borçlarını 2 veya 4 ay erteleme seçeneği sunduğunu belirtti. Bu imkan, aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla sunulacak