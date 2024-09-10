Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti
Vakıfbank, emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı duyurd
Vakıfbank, emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül promosyonu için önemli değişiklikler yapıldı. Emekliler artık daha avantajlı koşullarla Vakıfbank'a başvurabilecekler.
Banka Tarafından Yapılan Açıklama
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil olmayacaktır.
Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.
İlgili ayda Emekli Troy Bankomat Kart veya Emekli Troy Kredi Kartı ile kart bazında yapılan alışverişlerin toplamının 500 TL ve üstünde olması durumunda en fazla 500 TL; 500 TL’den düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılacaktır. 500 TL’den düşük olması durumunda, aradaki fark bir sonraki aya devredilmeyecektir.
VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ve Emekli Troy Bankomat Kart için kampanya katılımları, kampanya koşulları ve aylık harcama kontrolleri, kart bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
Kampanyaya katılımda, VakıfBank Mobil'de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de Kredi Kartı için ayrı ayrı kampanya ''Hemen Katıl'' tuşuna tıklanmalıdır.
Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay boyunca geçerli olacaktır.
Örnek: İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Ağustos
Harcama Yapılan Ay: Ağustos
Cepte Kazan Kampanyasına Dahil Olunan Ay: Ağustos
Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Eylül