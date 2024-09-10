Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti

Vakıfbank, emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül promosyonu için önemli değişiklikler yapıldı. Emekliler artık daha avantajlı koşullarla Vakıfbank'a başvurabilecekler.

Banka Tarafından Yapılan Açıklama

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.



