Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.