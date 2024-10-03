Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon

Emeklilere ne kadar promosyon ödenecek merak konusuydu. Vakıfbank, Ekim ayına özel yeni promosyonu açıkladı.

Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 1

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Vakıfbank, emeklilere Ekim ayına özel yeni promosyon detaylarını açıkladı. Bu yeni promosyon ile emekliler, maddi anlamda ek avantajlar elde edecekler.

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Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 2

VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Vakıfbank, emeklilere Ekim ayına özel yeni promosyon detaylarını açıkladı.

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Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 3

Bu yeni promosyon ile emekliler, maddi anlamda ek avantajlar elde edecekler.

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Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 4

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

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Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 5

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

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Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon - Resim: 6

Vakıfbank'ın promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler bankanın internet sitesinden bilgi alabilirler.

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