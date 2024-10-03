Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon
Emeklilere ne kadar promosyon ödenecek merak konusuydu. Vakıfbank, Ekim ayına özel yeni promosyonu açıkladı.
Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Vakıfbank, emeklilere Ekim ayına özel yeni promosyon detaylarını açıkladı. Bu yeni promosyon ile emekliler, maddi anlamda ek avantajlar elde edecekler.
VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ
Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Vakıfbank, emeklilere Ekim ayına özel yeni promosyon detaylarını açıkladı.
Bu yeni promosyon ile emekliler, maddi anlamda ek avantajlar elde edecekler.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.
Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.
Vakıfbank'ın promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler bankanın internet sitesinden bilgi alabilirler.