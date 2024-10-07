Vakıfbank Ekim Ayına Özel Promosyonunu Açıkladı: Emeklilere Büyük Zam
Ekim ayına girilmesiyle bankaların da emekliler için promosyon yarışı hız kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayında emekliler için bankalar büyük promosyon fırsatlarını peş peşe duyurmaya başladı. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi gibi birçok banka ekim ayına özel kampanyalarını duyurdu. İşte ayrıntılar...
AKBANK
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve kredi kartından belirli harcama yapacak olan emeklilere 2 bin 500 chip para ve 17 bin 500 lira promosyon veriyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon vereceğini duyurdu.
YAPI KREDİ
Emekliler için en az 12 bin lira ile 18 bin lira aralığında promosyon fırsatı sunuyor.
ING BANK
Bankaya maaşını 3 yıllığına taşıyan emeklilere 15 ila 18 bin lira aralığında promosyon veriyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere 6 bin 250 lira, 10-15 bin lira aralığındakilere 10 bin, 15-20 bin lira maaşı olanlara 12 bin 500, 12 bin 500-20 bin lira aylığı olanlara için de 15 bin lira promosyon sunacak.
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını Ziraat'ten alanlara 12 bin liraya varan promosyon kampanyasını duyurdu. Söz konusu promosyon fırsatı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıllığına bankaya taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı sunuyor.
VAKIFBANK
SGK emeklileri için aylığını bankaya taşıyanlara 24 bin liraya varan özel promosyon kampanyasını duyurdu.
QNB FİNANSBANK
Aylığını bankaya taşıyan emeklilere kredi kartından bin 200 lira indirim sağlarken, 20 bin lira üstünde maaş alan emeklilere 15 bin lira ödeneceğini açıkladı.