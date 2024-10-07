Vakıfbank Ekim Ayına Özel Promosyonunu Açıkladı: Emeklilere Büyük Zam

Ekim ayında emekliler için bankalar büyük promosyon fırsatlarını peş peşe duyurmaya başladı. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi gibi birçok banka ekim ayına özel kampanyalarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

AKBANK

Emekli maaşını bankaya taşıyan ve kredi kartından belirli harcama yapacak olan emeklilere 2 bin 500 chip para ve 17 bin 500 lira promosyon veriyor.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon vereceğini duyurdu.

YAPI KREDİ

Emekliler için en az 12 bin lira ile 18 bin lira aralığında promosyon fırsatı sunuyor.

ING BANK

Bankaya maaşını 3 yıllığına taşıyan emeklilere 15 ila 18 bin lira aralığında promosyon veriyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere 6 bin 250 lira, 10-15 bin lira aralığındakilere 10 bin, 15-20 bin lira maaşı olanlara 12 bin 500, 12 bin 500-20 bin lira aylığı olanlara için de 15 bin lira promosyon sunacak.