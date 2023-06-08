Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi! "Sakın bunu yapmayın"
Dolar, euro ve altında yükseliş sürüyor. Her gün rekor tazeleniyor. Peki altın, dolar ve euro yükselmeye devam edecek mi? İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık ve ekonomist Özsoy'dan yatırımcılarına uyarı geldi.
Dolar, euro ve altında bu hafta itibariyle sert bir yükseliş var. Altın, dolar ve euro'nun TL karşısındaki değer kazancı yüzde 7'yi geçti. Uzmanlar olası riskler konusunda yatırımcılarını uyardı.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve ekonomist Murat Özsoy piyasadaki gelişmeleri Haber Global'den Şifa Kaymak'a değerlendirdi.
Altın fiyatlarının 1 gün içerisinde sert şekilde yükselmesini risk olarak değerlendiren İKO Başkanı Mustafa Atayık "Seçim öncesi belirsizlikler nedeniyle altın ve döviz fiyatları, belli bir bant aralığında seyrediyordu. Şimdi seçim geride kaldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yurt içi ve yurt dışı piyasaların iyi tanıdığı Sayın Mehmet Şimşek getirildi. Piyasa, Sayın Bakan’ın devir-teslim töreninde verdiği ‘Şeffaflık ve öngörülebilir bir piyasa’ hedefi mesajını bir anlamda fiyatlıyor. Burada gördüğümüz en önemli risk ise fiyatların 1 gün içerisinde sert bir şekilde yükselmesidir. Dövizdeki artış beraberinde altında, TL bazında yükselişi de getirmiştir. Dolar/Ons fiyatı 2,035 TL’den 1,962’lerde işlem görmektedir." dedi.
Altının alış ve satış arasındaki makasın kapanacağını belirten Atayık "Piyasanın ne yönde seyredeceğini ise ekonomi yönetiminin gelişmeler karşısında alacağı kararlar ve vereceği mesajlar, Merkez Bankası Para Kurulu’nun 22 Haziran’da alacağı faiz kararı etkili olacak. Biliyorsunuz seçim öncesi süreçte altının alış ve satış arasındaki makas da açılmıştı. Bu makasın, Merkez Bankası ve diğer ekonomi aktörlerinin sürece dahil olması ile hızla kapanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.