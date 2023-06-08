Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi! "Sakın bunu yapmayın"

Altın fiyatlarının 1 gün içerisinde sert şekilde yükselmesini risk olarak değerlendiren İKO Başkanı Mustafa Atayık "Seçim öncesi belirsizlikler nedeniyle altın ve döviz fiyatları, belli bir bant aralığında seyrediyordu. Şimdi seçim geride kaldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yurt içi ve yurt dışı piyasaların iyi tanıdığı Sayın Mehmet Şimşek getirildi. Piyasa, Sayın Bakan’ın devir-teslim töreninde verdiği ‘Şeffaflık ve öngörülebilir bir piyasa’ hedefi mesajını bir anlamda fiyatlıyor. Burada gördüğümüz en önemli risk ise fiyatların 1 gün içerisinde sert bir şekilde yükselmesidir. Dövizdeki artış beraberinde altında, TL bazında yükselişi de getirmiştir. Dolar/Ons fiyatı 2,035 TL’den 1,962’lerde işlem görmektedir." dedi.