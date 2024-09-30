Uzmanlardan Kritik Altın ve Dolar Uyarısı: Yeni Rekor Dalgası Kapıda
2024 yılının son çeyreğine girilirken, küresel ekonomik ve sosyolojik gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi, altın piyasasında hareketliliği artırdı. Birçok uzman, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Stratejist Selçuk Gönençler, katıldığı bir programda "Altın yükselecek mi?" sorusunu yanıtladı ve yatırımcıların duygusallıktan uzak durarak dikkatle dinlemeleri gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından duyurulan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın 3.000 dolar seviyesine yaklaşırken, bu yükseliş uzmanların dikkatini çekti. Stratejist Selçuk Gönençler, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak, piyasadaki ısınmaya dikkat çekti. Gönençler, "Yatırımcılar duygusallık katmadan beni dinlesin. Altın piyasasında parabolik bir çıkış görüyoruz ve alt göstergelerde farklı hareketler meydana geliyor. Özellikle 2.800 dolar seviyelerine yaklaştıkça dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.
Gönençler, altın fiyatlarının 2.800 dolara yaklaştıkça daha temkinli olunması gerektiğini belirterek, "Altın güçlü yükseliyor ancak bu seviyeye gelince 'benimle oynama' diyor. Bu bir korku değil, ancak yatırımcıların yanlış maliyet yapmaması için dikkatli olmalarını öneriyorum" dedi.
ALTINDA YENİ REKOR DALGASI
Ekonomist İslam Memiş de altın piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altının 2.666 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, piyasanın her gün yeni rekorlar kırdığını söyledi. Memiş, "Ons altın 2.685 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu tamamen belirsizlik ve savaş fiyatlamasıdır. Satış için henüz erken" diyerek yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti.
DOLAR TAHMİNİ
Memiş ayrıca dolar kuru hakkında da önemli açıklamalarda bulunarak, yıl sonuna kadar doların 40 lira seviyesine ulaşacağı yönündeki öngörüsünü yineledi. Doların şu an 34,15 lira seviyesinde baskılandığını belirten Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değil, ancak dolarla ticaret yapanlar için alım fırsatları devam ediyor" dedi.