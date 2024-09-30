Uzmanlardan Kritik Altın ve Dolar Uyarısı: Yeni Rekor Dalgası Kapıda

Gönençler, altın fiyatlarının 2.800 dolara yaklaştıkça daha temkinli olunması gerektiğini belirterek, "Altın güçlü yükseliyor ancak bu seviyeye gelince 'benimle oynama' diyor. Bu bir korku değil, ancak yatırımcıların yanlış maliyet yapmaması için dikkatli olmalarını öneriyorum" dedi.

ALTINDA YENİ REKOR DALGASI

Ekonomist İslam Memiş de altın piyasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altının 2.666 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, piyasanın her gün yeni rekorlar kırdığını söyledi. Memiş, "Ons altın 2.685 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu tamamen belirsizlik ve savaş fiyatlamasıdır. Satış için henüz erken" diyerek yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti.